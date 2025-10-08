Cum a decurs nașterea lui Carmen Grebenișan, de fapt: ”Am vomitat de la dureri”

În urmă cu 3 zile, Carmen Grebenișan a devenit mamă pentru prima dată. Deși a fost la un pas să fie operată de cezariană, a născut în apă și a dat viață unui băiețel perfect sănătos. Creatoarea de conținut a oferit detalii despre experiența pe care a trăit-o la la intensitate maximă.

Dumincă, 5 octombrie 2025, Carmen Grebenișan și Cristian au devenit părinți pentru prima dată – vezi AICI imagini cu bebelușul. La câteva zile distanță creatoarea de conținut le-a povestit prietenilor virtuali despre întreaga experiență prin care a trecut. A ales să nască pe cale naturală, în apă, decizie pe care nu o regretă nicio clipă. Băiețelul celor doi a venit pe lume perfect sănătos, însă procesul prin care a trecut proaspăta mămică a fost unul complicat și dureros.

Carmen Grebenișan: ”Băiețelul se blocase la un os”

Carmen Grebenișan a născut la o clincă privată din Constanța și a optat pentru a-i da viață bebelușului în apă. La câteva zile distanță, creatoarea de conținut a rememorat momentele din timpul travaliului, momente care au marcat-o pe viață. Pe lângă suportul moașei, influencerița a primit susținerea necondiționată a partenerului ei.

„La 14:00 am intrat în apă, dilatație 8,9,10, nu mai știu. Nu mi s-au rupt membranele în mod natural, m-a ajutat moașa, dar fiind deja în apă, nu am simțit nimic, doar senzația că împing și doar contracții. Cristi a fost lângă mine și m-a susținut din cale afară. În ”4 labe”, cea mai intuitivă poziție pentru corp, așa am și născut, doar că expluzia a fost lungă și obositoare. Două ore am tot încercat și am simțit de multe ori că vreau să cer cezariană. Mi-am zis: ”N-ai cum, ai ajuns până aici”. Băiețelul se blocase la un os și a trecut greu de el”, a scris Carmen Grebenișan, pe Instagram.

Concluzionând, Carmen Grebenișan a mărturisit că nașterea nu a fost un proces ușor, că a avut dureri atât de mari încât a vomitat, însă a reușit să își gestioneze fricile și să nu cedeze psihic, emoțional, dar și fizic.

”Nu e totul roz cu nașterea, dar e real. Dacă te lași copleșită de frică, sunt șanse să te blochezi și să ceri cezariană. Am fost în pragul acela de vreo 4 ori, dar n-am vrut să verbalizez gândul. Pe parcurs am vomitat de câteva ori de la dureri, dar n-am vrut să renunț. Mă tot gândeam că suntem făcute să facem asta, plus că oricât de tare durea, nu îmi facea rău acea durere. E un gând care m-a ajutat să ajung până la capăt. Puteam să îmi pun epidurala, însă eram curioasă cât și cum duc”, a mai spus creatoarea de conținut.

