Bunica criminalului lui Mario Berinde rupe tăcerea! Cine a trimis mesajele de pe contul de TikTok al nepotului său, de fapt

Noi informații ies la iveală în cazul morții lui Mario Berinde! Bunica principalului suspect a vorbit despre mesajele care au apărut în mediul online, după crima care a îngrozit România. Toate detaliile în articol.

Mario Berinde a fost condus pe ultimul drum pe data de 24 ianuarie 2026, în localitatea Cenei din județul Timiș. Scenele au fost greu de privit, mai ales din cauza durerii părinților care își urlau suferința. Zeci de oameni și-au luat adio de la adolescent. După această pierdere uriașă, cazul continuă să ia amploare pe zi ce trece, iar informațiile care ies la iveală lasă fără cuvinte pe oricine.

Bunica principalului suspect în cazul Mario Berinde, dezvăluiri despre mesajele din online

Zilele trecute, românii au mai trăit un șoc, după moartea tulburătoare a lui Mario. Mai exact, pe contul de TikTok al adolescentului în vârstă de 13 ani, principal suspect în cazul uciderii, au apărut mai multe mesaje de regret față de ceea ce s-a întâmplat.

Aceste postări au stârnit valuri, asta pentru că oamenii s-au întrebat de ce adolescentul are în continuare acces la telefon. Bunica lui a clarificat situația recent în cadrul unei emisiuni televizate și a dezvăluit faptul că telefonul nepotului ei se află la poliție, dar contul i-ar fi fost spart și altcineva ar fi făcut acele postări în numele lui.

”Telefonul i-a fost reținut la poliție, unde o fi fost. I-a spart contul, a intrat pe contul lui. Am înțeles că se fac demarări pentru a se afla cine s-a dat în numele lui. Nu știu cât este de adevărat”, a declarat bunica suspectului de 13 ani.

Informațiile șocante nu se opresc aici! Bunica criminalului a mărturisit ce discuție a avut tatăl acestuia cu el, după crima cu sânge rece. Copilul ar fi avut un plan bine gândit înainte de a recurge la gestul extrem.

”A doua zi copilul meu (n.r. tatăl criminalului) l-a întrebat frumos care e problema, de ce a făcut asta. Și i-a zis: (…) Atunci a luat o armă albă și au zis: . Și atunci, nepotul a plecat capul și ăla i-a dat cu arma în cap“, a declarat bunica ucigașului.

