Acasă » Știri » Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 30 ianuarie, de la ora 20.00

Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 30 ianuarie, de la ora 20.00

De: Redacția CANCAN 29/01/2026 | 22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show - vineri, 30 ianuarie, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show - vineri, 30 ianuarie, de la ora 20.00

Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Ion Cristoiu, prof. Adrian Severin, prof. univ.dr. Dan Dungaciu, Natalia Morari și Oana Eftimie.

Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual.

De la analize la rece a celor mai importante decizii ale săptămânii la dezbateri care au stârnit controverse, de la glume spontane la replici acide – toate se întorc într-o ediție specială, dedicată celor mai importante momente din platoul Marius Tucă Show.

 

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce drepturi au cei care lucrează de acasă, de fapt. Ar trebui să primească tichete de masă?
Știri
Ce drepturi au cei care lucrează de acasă, de fapt. Ar trebui să primească tichete de masă?
Constantin Popovici, desemnat cel mai bun sportiv din Europa la sărituri în apă de la mare înălţime
Știri
Constantin Popovici, desemnat cel mai bun sportiv din Europa la sărituri în apă de la mare înălţime
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale...
Cine este miliardarul american care ar putea cumpăra CNN, postul de știri cel mai detestat de președintele Trump
Gandul.ro
Cine este miliardarul american care ar putea cumpăra CNN, postul de știri cel...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea. Părinții, alertați să fie atenți ce fac copiii lor
Adevarul
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un...
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform raportului toxicologic
Digi24
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform...
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Parteneri
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Click.ro
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către...
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în ultimii 25 de ani”
Digi 24
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în...
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE
Digi24
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de...
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
Promotor.ro
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a...
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
go4it.ro
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Descopera.ro
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Un fotbalist de la Dinamo, erou în jocul EA SPORTS FC 26
Go4Games
Un fotbalist de la Dinamo, erou în jocul EA SPORTS FC 26
Cine este miliardarul american care ar putea cumpăra CNN, postul de știri cel mai detestat de președintele Trump
Gandul.ro
Cine este miliardarul american care ar putea cumpăra CNN, postul de știri cel mai detestat...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Artistul celebru care a aflat că mai are doar câteva luni de trăit: „Iau 8 tratamente diferite pentru ...
Artistul celebru care a aflat că mai are doar câteva luni de trăit: „Iau 8 tratamente diferite pentru problemele cardiace”
Ce drepturi au cei care lucrează de acasă, de fapt. Ar trebui să primească tichete de masă?
Ce drepturi au cei care lucrează de acasă, de fapt. Ar trebui să primească tichete de masă?
Constantin Popovici, desemnat cel mai bun sportiv din Europa la sărituri în apă de la mare înălţime
Constantin Popovici, desemnat cel mai bun sportiv din Europa la sărituri în apă de la mare înălţime
Mâna dreaptă a lui Pescobar s-a întors la afacerist, la 3 luni după ce și-a dat demisia. Nimeni ...
Mâna dreaptă a lui Pescobar s-a întors la afacerist, la 3 luni după ce și-a dat demisia. Nimeni nu se aștepta la asta!
Cel mai sărăc județ din România. Cifrele care arată realitatea
Cel mai sărăc județ din România. Cifrele care arată realitatea
Martorul-cheie în crima din Cenei, dezvăluiri uluitoare. Mama călăului lui Mario Berinde ar fi știut ...
Martorul-cheie în crima din Cenei, dezvăluiri uluitoare. Mama călăului lui Mario Berinde ar fi știut de crimă
Vezi toate știrile
×