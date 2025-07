Bogdan Vlădău face lumină după scandalul monstru în care a fost implicat: ADEVĂRUL despre retreaturi, relaţia cu fosta soţie şi presupusa iubită!

Bogdan Vlădău s-a confruntat în ultima perioadă cu acuzații destul de grave de la o persoană care susține că ar fi participat la retreaturile lui. Respectivul bărbat spune că fostul manechin ar avea altfel de intenții cu participantele la retreaturi, însă Bogdan nu a dorit niciun moment să discute despre acest subiect până acum, deși presiunea asupra sa a fost și mai mare în momentul în care fosta lui soție, Gina Chirilă, a dat like câtorva postări care îl denigrau pe Bogdan. Celebrul manechin a decis să vorbească într-un interviu exclusiv CANCAN.RO deschis și sincer despre toate aceste lucruri, dar și despre relația actuală cu mama fiicei sale. În plus, Bogdan ne-a dezvăluit că urmează să organizeze un nou retreat în Zanzibar cât de curând.

Bogdan Vlădău abia s-a întors de pe Muntele Athos, acolo unde a mers să se regăsească spiritual și a aterizat la un eveniment monden. Volubil și deschis la a răspunde întrebărilor puse, celebrul model a oferit un interviu exclusiv în care a dezvăluit ce schimbări s-au petrecut în viața lui. A vorbit despre următorul retreat în Zanzibar pe care îl organizează, dar și despre investiția pe care a făcut-o acolo.

Desigur că, nu am putut să nu abordăm și subiecte mai personale, astfel că manechinul a vorbit atât despre relația cu Gina Chirilă din acest moment, susținând că nu ar fi avut niciun fel de așteptare de la mama fiicei sale în legătură cu subiectul care a făcut înconjurul presei. În plus, Bogdan a făcut lumină și în privința vieții sale sentimentale, după ce a fost surprins alături de o tânără (vezi aici detalii), dar ne-a dezvăluit și ce își dorește de la partenera lui.

Bogdan Vlădău, primul interviu după perioada tumultuoasă: „Nu m-a dezamăgit nimic la Gina, nu am așteptări”

CANCAN.RO: Bogdan, mă bucur că ne întâlnim. Ai fost pe buzele multora și numai bine că te întrebăm direct ce faci? Cum ești?

Bogdan Vlădău: Stai puțin să râd. Fac bine, acum fac bine. Tocmai m-am întors ieri de la Muntele Athos, am stat la niște mănăstiri superbe și nu am cum să nu fac bine.

CANCAN.RO: Cum a fost experiența și a câta oară ai mers pe Muntele Athos?

Bogdan Vlădău: Am fost a patra oară cu niște prieteni relativi noi, dar cu care m-am conectat foarte bine în ultimul timp. A fost și Mel Gibson la o mânăstire lângă noi, nu ne-am intersectat. E o experiența absolut înălțătoare.

CANCAN.RO: Cum îți împarți programul în ultima perioadă? Ce ai mai făcut?

Bogdan Vlădău: În ultima perioadă am mers destul de mult prin străinătate, am fost în Columbia, în Peru, în Costa Rica. Am avut tot felul de retreaturi, m-am întors de curând din Zanzibar, din acest motiv sunt și așa de bronzat. M-am dus acolo să caut o nouă locație pentru retreat pentru că anul trecut am avut primul retreat acolo, iar acum suntem deja de două ori mai mulți oameni și atunci a trebuit să schimb locația. M-am dus pentru asta și m-am pricopsit și cu o investiție acolo pentru că un prieten de-al meu cumpărase un teren și nu putea să termine tranzacția, așa că am cumpărat eu.

CANCAN.RO: Ai cumpărat un teren în Zanzibar, deci urmează să investești acolo?

Bogdan Vlădău: Da, pe parte de imobiliare, vrem să facem apartamente.

CANCAN.RO: Ce face fetița ta?

Bogdan Vlădău: Bine. Mai devreme am fost cu ea, ne-am plimbat, am fost în mall, am cumpărat lucruri, am fost la supermarket.

CANCAN.RO: Care este relația ta cu Gina? Am văzut că scria presa că ea a dat like-uri câtorva postări care te denigrau…

Bogdan Vlădău: Relația mea cu Gina este foarte bună, comunicăm în ceea ce privește copilul, despre asta este vorba, mai mult de atât nu vreau să intru în detalii.

CANCAN.RO: Te-a dezamăgit când ai văzut acele articole, acele like-uri din partea ei?

Bogdan Vlădău: Nu m-a dezamăgit nimic la Gina. Nu am așteptări, nu am așteptări în general de la oameni.

Fostul manechin dezvăluie care e situația amoroasă după ce a fost surprins cu o domnișoară: ” A existat o atracție”

CANCAN.RO: Și pentru că tot vorbeam despre relații, iar noi te-am surprins lângă o domnișoară în club, o tânără drăguță, brunetă. Cum stau lucrurile între voi?

Bogdan Vlădău: Da. M-am întâlnit cu domnișoara respectivă. Ea este mutată din țară de 15 ani, noi ne știm de când era ea mică. Mai era cu două prietene din Franța, ea locuiește în Geneva și mi-a spus: Bogdan, ia-mă și du-mă și pe mine în alt loc că aici s-a terminat treaba! Și am mers în club, dar suntem doar amici și atât.

CANCAN.RO: Nu a existat atracție între voi? V-am văzut destul de apropiați…

Bogdan Vlădău: A existat la un moment dat o atracție între noi când eram mai mici, dar nu a fost cazul de o relație. Nu s-au legat lucrurile, eu m-am căsătorit, ea a plecat din țară, dar am rămas amici apropiați.

CANCAN.RO: Dar ai de gând să îți refaci viața? Ai întâlnit pe cineva sau cauți?

Bogdan Vlădău: Nu caut nimic, cred că am nevoie de o perioadă în care să stau cu mine, să fac introspecție. Nu mă grăbesc, relații am avut, nu e ca și cum am 18 ani și vreau neapărat să văd cum este într-o relație. Încerc să am o relație cât mai bună cu mine însumi, asta este cel mai important, apoi va apărea și cine trebuie în viața mea.

CANCAN.RO: Consideri că ai fost de fiecare dată bine cu tine în momentul în care ai început o relație de lungă durată?

Bogdan Vlădău: Nu. Și întotdeauna există loc de mai bine, mereu putem deveni mai buni.

CANCAN.RO: Ce ți-ai dorit de la viitoarea parteneră și sunt convinsă că la întrebarea asta care pare clișeică, nu îmi vei răspunde cu un clișeu?

Bogdan Vlădău: Mă crezi că nu m-am gândit pentru că nu mă gândesc la o parteneră în momentul acesta.

CANCAN.RO: Dar dacă ar fi să întâlnești pe cineva, ești genul care dă frâu liber sentimentelor?

Bogdan Vlădău: La vârsta mea este mai greu să te arunci așa cu capul înainte într-o relație. Cred că poți să scanezi omul mai bine, din fericire. Mi se pare din ce în ce mai greu dacă mă uit așa în jur să găsești un om cu care să îți faci o familie pentru că valorile sunt cumva cu susul în jos.

CANCAN.RO: Înțeleg ce spui, este mai superficial totul în ziua de azi. Mă gândesc că ai și un copil și prin prisma acestui fapt analizezi mult mai bine situația?

Bogdan Vlădău: Da. Îți dai seama că următoarea parteneră, când va fi, va trebui să fie într-o relație foarte frumoasă cu fata mea pentru că nu există nicio femeie mai importantă decât ea în viața mea.

