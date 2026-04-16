Adi Vasile, la un pas de tragedie la Suvivor. A scăpat ca prin minune

În timpul filmărilor din Republica Dominicană, Adi Vasile, prezentatorul Survivor 2026, a trăit moment demne de scenariile filmelor de groază. Natura și-a arătat forța într-un mod brutal, iar ceea ce trebuia să fie o zi obișnuită de filmare s-a transformat într-o luptă de supraviețuire.

Nu doar concurenții de la Surviror se luptă pentru supraviețuire. Natura, uneori imprevizibilă și nemiloasă, și-a arătat adevărata forță și a transformat platoul de filmare al emisiunii într-o confruntare directă cu natura. Situația a scăpat rapid de sub control, iar Adi Vasile, prezentatorul show-ului din Republica Dominicană a fost nevoit să se mobilizeze, fiind la un pas de a fi prins de ape.

Adi Vasile, peripeții pe platourile de filmare de la Survivor 2026

Recent, o furtună violentă s-a abătut asupra zonei în care se filmează Survivor 2026. Atât Adi Vasile, cât și întreaga echipă de filmare au fost prinși în mijlocul haosului, fără a putea avea prea mult timp de reacție. Cerul s-a întunecat în câteva minute, vântul a început să sufle puternic, iar ploaia torențială a transformat rapid terenul într-un adevărat cadru de coșmar.

Fiecare drum către filmările Survivor sunt efectiv o bucurie, și, în plus, mai îndulcește și dorul de casă. Până și o furtună are farmecul ei în Caraibe. Deși, mai bine că am ratat-o”, a scris Adi Vasile, pe Instagram.

În mijlocul haosului, prezentatorul de la Survivor a avut norocul că se afla la adăpost, într-o mașină. Totuși, incidentul nu a avut urmări dramatice, chiar dacă, dincolo de competiția și spectacolul difuzate pe micile ecrane, Survivor înseamnă confruntarea directă cu natura.

