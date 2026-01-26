Alimentul care îți îmbolnăvește creierul dacă îl consumi după masă. Riscul crește cu 69%

Un obicei aparent banal, practicat zilnic de milioane de oameni, ar putea avea consecințe grave asupra sănătății pe termen lung. Specialiștii atrag atenția că un anumit aliment consumat frecvent după masă poate favoriza îmbolnăvirea creierului și crește semnificativ riscul de apariție a bolii Alzheimer.

Un aliment extrem de comun, consumat de majoritatea oamenilor zilnic, ar putea avea un impact mult mai periculos asupra sănătății creierului decât se credea până acum. Este vorba despre zahăr, mai ales atunci când este consumat după masă, moment în care poate provoca creșteri bruște ale glicemiei, cu efecte negative asupra funcțiilor cognitive.

Un studiu recent realizat de cercetători britanici arată că persoanele care au, din punct de vedere genetic, tendința de a înregistra vârfuri mari ale zahărului din sânge în primele două ore după masă prezintă un risc cu aproximativ 69% mai mare de a dezvolta boala Alzheimer. Această descoperire schimbă perspectiva asupra modului în care este privit zahărul, nu doar ca factor de risc pentru diabet sau obezitate, ci și ca posibil inamic al sănătății creierului.

Cercetarea a analizat datele genetice a peste 350.000 de persoane, concentrându-se pe nivelul glicemiei măsurat la două ore după masă. Rezultatele au indicat că nu valorile medii ale zahărului din sânge sunt cele mai periculoase, ci tocmai aceste creșteri rapide, cunoscute ca glicemie postprandială. Practic, deserturile, sucurile sau alimentele bogate în zahăr consumate imediat după masă pot declanșa episoade repetate de hiperglicemie, care, în timp, pot afecta funcționarea neuronilor.

„Această descoperire ar putea ajuta la conturarea viitoarelor strategii de prevenție, subliniind importanța gestionării zahărului din sânge nu doar per ansamblu, ci în mod specific după mese”, a declarat epidemiologul Andrew Mason.

Interesant este că alți indicatori metabolici, precum nivelul normal al glucozei sau insulina, nu au fost direct asociați cu riscul de Alzheimer. De asemenea, scanările cerebrale nu au arătat modificări structurale evidente, ceea ce sugerează că efectele sunt mai subtile și țin de procese interne, precum inflamația cronică, stresul oxidativ și deteriorarea progresivă a celulelor nervoase.

