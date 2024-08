Rebecca Lăzărescu se joacă cu focul! Nu i-a ajuns iubitul putred de bogat, a mai vrut unul! + „Oficialul” i-a prins în fapt

Rebecca Lăzărescu nu stă locului nicio clipă. Că îi place să îşi trăiască la maximum viaţa ştiam deja, însă recent am aflat că joacă la mai multe capete. Nu de „acuzare” perioada aceea a rămas undeva în trecut. Ne referim la relaţiile amoroase pe care tânăra le are. Zilele trecute, CANCAN.RO vă povestea despre noua „achiziţie” a brunetei. Un tânăr, foarte tânăr, băiat de bani gata cu care are o relaţie de trei luni. Numai că, în peisaj a mai apărut cineva, un personaj la fel de influent, dar de această dată în mediul online. Între cei doi ar fi izbucnit un scandal de proporţii la un local din Capitală. Miza? Inima Rebeccăi. Cine a câştigat? Aflaţi în rândurile de mai jos!

Ca să vă introducem în poveste facem o scurtă recapitulare. După despărţirea fulgerătoare de Vlad Pascu, nu că ar fi vrut să-l lase, dar individul este închis după ce a provocat un accident mortal în staţiunea 2 Mai, Rebecca Lăzărescu şi-a găsit alinarea în braţele lui Ştefan. Aşa cum vă spuneam, tânărul provine dintr-o familie foarte înstărită, s-a îndrăgostit de brunetă şi a decis că merită să îi acorde o şansă.

Rebecca Lăzărescu joacă la mai multe capete

Relaţia lor a funcţionat foarte bine, mai ales că Ştefan este un tânăr foarte darnic cu femeile din viaţa lui. Iar atunci când mai are şi sentimente este de neoprit. Cadouri, vacanţe scumpe, le face domnişoarelor toate poftele. Acum nu ştim din ce motiv, Rebecca a vrut să renunţe la toate cele menţionate şi s-a reorientat către un alt tânăr, nu cu atât de mulţi bani în conturi, dar mai bogat în vizualizări. Este vorba despre David Meur, un cunoscut influencer cu o comunitate de peste jumătate de milion de urmăritori pe platforma TikTok.

Zilele trecute, Rebecca şi David au ieşit la o cafea, însă nu s-au putut bucura prea mult de linişte. Asta pentru că cineva l-a anunţat pe iubitul oficial care a fugit într-un suflet la locul faptei. Între cei trei a izbucnit o dispută, dar care s-a terminat destul de repede.

Cum au comentat tinerii incidentul

Contactat de CANCAN.RO, David Meur a explicat ce s-a întâmplat, din punctul său de vedere.

„Nu a fost nicio bătaie pentru că eram la restaurant, el a venit la mine pus pe bătaie, dar prin faptul că eram la restaurant i-am vorbit frumos şi doar a ieşit aşa o ceartă. Dacă venea cu tupeul ăsta într-un loc nepublic, păi îl băteam pe fraier numai pentru tupeul de a veni la mine aşa. Plus că el are impresia că are vreo treabă cu Rebecca, dar Rebecca este efectiv prietena mea. Deci să îşi vadă de treaba lui şi să ne lase-n pace pe noi”, ne-a dezvăluit tânărul în exclusivitate.

După aceste declaraţii, i-am dat, bineînţeles dreptul la replică şi lui Ştefan.

„A fost o ceartă între mine şi Rebecca, am ţipa la ea, iar David s-a băgat. A fost o ceartă mai aprinsă pentru că eu am primit poze cu ei doi şi vă daţi seama că nu mi-a convenit ca iubita mea să iasă cu altcineva la restaurant şi să aflu că mă înşeală. Dar sper să nu fie aşa. Am reacţionat urât. Noi avem o relaţie de 3 luni, totul a mers bine între noi, chiar foarte bine, am plecat în vacanţe destul de scumpe, mereu am răsfăţat-o, nu i-am făcut nimic rău şi brusc, primesc pozele acelea. Şi cum am văzut, m-am dus instant acolo. Eram şi foarte supărat… Dar nu a fost vorba de bătaie, au fost doar agresiuni verbale”, ne-a explicat şi iubitul oficial varianta lui.

Între timp, se pare că apele s-au liniştit în vieţile celor trei amorezi. Pentru moment însă. Urmează alte dezvăluiri care le-ar putea perturba liniştea. Rămâneţi aproape!

