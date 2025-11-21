Ironia sorții! Mama lui Vlad Pascu ceartă un scuterist

Numai mama lui Vlad Pascu să nu fii! Îmbrăcată cu un palton pufos, pantaloni în carouri și o pereche de botine fucsia, mama lui Vlad Pascu se plimbă pe un trotuar din București, însă scena care urmează e greu de descris! CANCAN.RO are imaginile!

După tragicul incident din 2 Mai, că accident nu se poate numi, incident în urma căruia Vlad Pascu a lovit în plin un grup de tineri cu mai bine de doi ani în urmă, mama lui Vlad Pascu pare să fi renunțat la aroganțele de după comiterea sinistrului eveniment rutier. Ne referim la faptul că Miruna Pascu fusese acuzată pe atunci că ar fi șantajat un martor, dar în cazul ei procurorii au decis neînceperea urmăririi penale.

În timp ce fiul său își ispășește pedeapsa pentru uciderea a doi oameni nevinovați, Miruna Pascu e liberă, își continuă viața și mai ales nu pare să fi înțeles mare lucru din această experiență atât de dureroasă.

Halucinant! Miruna Pascu face educație rutieră?!

În orice caz, pare totuși să fi învățat că siguranța rutieră ar trebui să fie pe primul loc. Probabil de aceea îl admonestează pe conducătorul motoscuterului care trece nonșalant pe lângă ea. Vizibil deranjată de prezența scuterului pe trotuar, zonă destinată exclusiv pietonilor, Miruna Pascu reacționează făcându-i probabil morală conducătorului auto, fără să observe ironia crâncenă.

Educația rutieră ar fi trebuit făcută la vremea ei, desigur! Și nu pe conducători anonimi de scutere. Privirea ofuscată a Mirunei Pascu îi va face pe mulți români să spună: ”Dar pe fiul ei de ce nu l-a educat? La el de ce nu s-a ofuscat?” În orice caz, chipul ei este vizibil brăzdat de greutăți. Problemele din ultima perioadă și-au spus, cu adevărat cuvântul pe fața ei.

