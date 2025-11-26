Acasă » Știri » Condamnat la 10 ani, Vlad Pascu joacă ultima carte. La ce metodă a recurs pentru a scăpa de închisoare

Condamnat la 10 ani, Vlad Pascu joacă ultima carte. La ce metodă a recurs pentru a scăpa de închisoare

De: David Ioan 26/11/2025 | 15:44
Condamnat la 10 ani, Vlad Pascu joacă ultima carte. La ce metodă a recurs pentru a scăpa de închisoare
Condamnat la 10 ani, Vlad Pascu joacă ultima carte

La aproape doi ani de la tragedia din stațiunea 2 Mai, care a dus la moartea a doi tineri și rănirea altor trei, Vlad Pascu încearcă să obțină anularea condamnării.

Tânărul a depus recurs în casație la Înalta Curte de Casație și Justiție, sperând la reducerea pedepsei.

Vlad Pascu, condamnat la 10 ani în dosarul 2 Mai

Hotărârea de condamnare a fost pronunțată pe 21 august 2025 de Curtea de Apel Constanța și a fost considerată definitivă. Totuși, avocații lui Pascu au apelat la recursul în casație.

Această procedură nu presupune rejudecarea faptelor sau a probelor, ci doar verificarea respectării legii și a procedurilor de către instanțele inferioare, iar dacă va fi admisă, dosarul ar putea fi retrimis spre rejudecare.

La ce metodă a recurs Vlad Pascu

Avocaţii lui Vlad Pascu invocă lipsa unei expertize tehnice care să stabilească în ce măsură combinația de droguri descoperită în organismul său i-a afectat efectiv capacitatea de a conduce.

În 29 mai, 2020, bărbatul din imagine a fost dat dispărut. Zilele trecute, a reapărut, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Unde dispăruse, de fapt
În 29 mai, 2020, bărbatul din imagine a fost dat dispărut. Zilele trecute,...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Aceştia se bazează pe o decizie recentă a Înaltei Curți, conform căreia simpla prezență a substanțelor interzise în sânge nu este suficientă pentru condamnare, fiind necesară dovada științifică a influenței asupra comportamentului șoferului.

Un alt motiv invocat de avocați este faptul că instanțele nu au ținut cont de denunțurile făcute de Pascu la DIICOT. Potrivit legii, persoanele care ajută la identificarea altor traficanți pot beneficia de reducerea pedepsei. Judecătorii au respins însă această cerere, argumentând că informațiile oferite de Pascu vizau alte dosare penale, fără legătură directă cu accidentul din 2 Mai.

CITEŞTE ŞI: Ironia sorții! Mama lui Vlad Pascu ceartă un scuterist

Tatăl Robertei, una dintre victimele accidentului de la 2 Mai, profund dezamăgit de sentința primită de Vlad Pascu: „Noi ne temeam…”

Tags:
Iți recomandăm
Doliu în lumea muzicii! Un cântăreț de doar 40 de ani a murit în urma unui „infarct care i-a fost fatal”
Știri
Doliu în lumea muzicii! Un cântăreț de doar 40 de ani a murit în urma unui „infarct care…
Pasiunea Deliei are acum propria sa melodie! Cum sună piesa dedicată muntelui
Știri
Pasiunea Deliei are acum propria sa melodie! Cum sună piesa dedicată muntelui
Care este cel mai mare oraș din lume în 2025? ONU anunță un nou lider
Mediafax
Care este cel mai mare oraș din lume în 2025? ONU anunță un...
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă răspunzi corect: Ce este al doilea animal din această imagine?
Gandul.ro
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă răspunzi corect: Ce este al...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice că operația trebuia să dureze o oră! Ați lăsat ceva în mine”
Adevarul
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice...
Reacția Kremlinului după dezvăluirile din discuția telefonică între Witkoff și consilierul lui Putin
Digi24
Reacția Kremlinului după dezvăluirile din discuția telefonică între Witkoff și consilierul lui Putin
Ciclonul Adel din Mediterana ajunge în România cu ploi abundente
Mediafax
Ciclonul Adel din Mediterana ajunge în România cu ploi abundente
Parteneri
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî recordul de 25 de Revelioane...”
Click.ro
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî...
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de la anul. Cât costă și cum se obține ETA
Digi 24
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de la anul....
VIDEO Imagini revoltătoare. Ofițerul de presă de la Guvern împinge jurnaliștii care vor să-i adreseze întrebări premierului Bolojan
Digi24
VIDEO Imagini revoltătoare. Ofițerul de presă de la Guvern împinge jurnaliștii care vor să-i adreseze...
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
Promotor.ro
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă răspunzi corect: Ce este al doilea animal din această imagine?
Gandul.ro
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă răspunzi corect: Ce este al doilea animal...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea muzicii! Un cântăreț de doar 40 de ani a murit în urma unui „infarct care i-a fost ...
Doliu în lumea muzicii! Un cântăreț de doar 40 de ani a murit în urma unui „infarct care i-a fost fatal”
Pasiunea Deliei are acum propria sa melodie! Cum sună piesa dedicată muntelui
Pasiunea Deliei are acum propria sa melodie! Cum sună piesa dedicată muntelui
Zilele din decembrie în care să împodobești bradul. Așa atragi banii, liniștea și armonia în familie
Zilele din decembrie în care să împodobești bradul. Așa atragi banii, liniștea și armonia în familie
Tânăr și neliniștit, la Loft! Pavel Bartoș se simte bine ca la 20
Tânăr și neliniștit, la Loft! Pavel Bartoș se simte bine ca la 20
Cât costă 3 nopți de Revelion 2026 în Poiana Braşov. Cu toți banii ceruți îți zugrăvești apartamentul
Cât costă 3 nopți de Revelion 2026 în Poiana Braşov. Cu toți banii ceruți îți zugrăvești apartamentul
Alimentul pe care Culiță Sterp nu mai vrea să îl mănânce în viața lui! I se trage de când a ...
Alimentul pe care Culiță Sterp nu mai vrea să îl mănânce în viața lui! I se trage de când a fost la Survivor România
Vezi toate știrile
×