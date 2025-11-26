Condamnat la 10 ani, Vlad Pascu joacă ultima carte. La ce metodă a recurs pentru a scăpa de închisoare

La aproape doi ani de la tragedia din stațiunea 2 Mai, care a dus la moartea a doi tineri și rănirea altor trei, Vlad Pascu încearcă să obțină anularea condamnării.

Tânărul a depus recurs în casație la Înalta Curte de Casație și Justiție, sperând la reducerea pedepsei.

Vlad Pascu, condamnat la 10 ani în dosarul 2 Mai

Hotărârea de condamnare a fost pronunțată pe 21 august 2025 de Curtea de Apel Constanța și a fost considerată definitivă. Totuși, avocații lui Pascu au apelat la recursul în casație.

Această procedură nu presupune rejudecarea faptelor sau a probelor, ci doar verificarea respectării legii și a procedurilor de către instanțele inferioare, iar dacă va fi admisă, dosarul ar putea fi retrimis spre rejudecare.

La ce metodă a recurs Vlad Pascu

Avocaţii lui Vlad Pascu invocă lipsa unei expertize tehnice care să stabilească în ce măsură combinația de droguri descoperită în organismul său i-a afectat efectiv capacitatea de a conduce.

Aceştia se bazează pe o decizie recentă a Înaltei Curți, conform căreia simpla prezență a substanțelor interzise în sânge nu este suficientă pentru condamnare, fiind necesară dovada științifică a influenței asupra comportamentului șoferului.

Un alt motiv invocat de avocați este faptul că instanțele nu au ținut cont de denunțurile făcute de Pascu la DIICOT. Potrivit legii, persoanele care ajută la identificarea altor traficanți pot beneficia de reducerea pedepsei. Judecătorii au respins însă această cerere, argumentând că informațiile oferite de Pascu vizau alte dosare penale, fără legătură directă cu accidentul din 2 Mai.

