Cum a reușit Andreea Popescu să slăbească 14 kilograme. Ce a ajutat-o pe vedetă

Andreea Popescu traversează una dintre cele mai bune perioade ale vieții sale, după ce a reușit să slăbească nu mai puțin de 14 kilograme. Fosta dansatoare este extrem de încântată de transformarea sa, mai ales că, în urmă cu doar câteva luni, nu credea că va ajunge vreodată la măsura XS.

Rezultatul Andreei Popescu nu a venit ușor. La aproape 42 de ani, fosta dansatoare s-a confruntat cu un metabolism mai lent și cu dificultăți care i-au îngreunat procesul de slăbire. Chiar și atunci când a încercat o lună întreagă să țină o dietă strictă, fără zahăr, pâine sau carbohidrați, abia dacă reușea să dea jos un kilogram. Ea și-a făcut o serie de analize hormonale, iar medicii au descoperit câteva dezechilibre care îi afectau greutatea, astfel că a făcut schimbările necesare pentru a-și ajuta organismul.

În plus, cele trei sarcini din ultimii ani și-au lăsat amprenta asupra siluetei sale. Kilogramele acumulate atunci îi dădeau bătăi de cap și o făceau să nu se simtă bine în pielea sa, mai ales că nu reușea nicicum să revină la forma pe care și-o dorea. Cu toate acestea, ambiția a învins și a fost determinată să își recapete încrederea și să ajungă la un corp armonios

„Am ajuns la măsură 34 la haine, XS, sunt foarte fericită. M-am dus la magazin să-mi cumpăr măsura 36 pentru că am plecat de la 40 și mi-am pus ceva pe mine, era larg. Am zis să încerc 34 dar mi se părea imposibil și mi s-a potrivit măsură 34. Chiar este o realizare. Mă chinuiam de foarte mulți ani! Am încercat timp deo lună să țin un regim, fără zahăr, pâine, carbohidrați și mâncam foarte curat și abia am reușit să dau un kilogram jos… Am aproape 42 de ani acum, metabolismul nu te mai ajută ca înainte. Mi-am făcut foarte multe analize hormonale și acolo am depistat niște probleme… Eu am avut și 3 sarcini, am luat destul de multe kilograme și nu le puteam da jos, eram foarte frustrată”, a spus Andreea Popescu pentru Click.

