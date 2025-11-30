Acasă » Știri » Cum a reușit Andreea Popescu să slăbească 14 kilograme. Ce a ajutat-o pe vedetă

Cum a reușit Andreea Popescu să slăbească 14 kilograme. Ce a ajutat-o pe vedetă

De: Andreea Stăncescu 01/12/2025 | 00:01
Cum a reușit Andreea Popescu să slăbească 14 kilograme. Ce a ajutat-o pe vedetă
Cum a slăbit Andreea Popescu / Sursa foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Andreea Popescu traversează una dintre cele mai bune perioade ale vieții sale, după ce a reușit să slăbească nu mai puțin de 14 kilograme. Fosta dansatoare este extrem de încântată de transformarea sa, mai ales că, în urmă cu doar câteva luni, nu credea că va ajunge vreodată la măsura XS.

Rezultatul Andreei Popescu nu a venit ușor. La aproape 42 de ani, fosta dansatoare s-a confruntat cu un metabolism mai lent și cu dificultăți care i-au îngreunat procesul de slăbire. Chiar și atunci când a încercat o lună întreagă să țină o dietă strictă, fără zahăr, pâine sau carbohidrați, abia dacă reușea să dea jos un kilogram. Ea și-a făcut o serie de analize hormonale, iar medicii au descoperit câteva dezechilibre care îi afectau greutatea, astfel că a făcut schimbările necesare pentru a-și ajuta organismul.

Andreea Popescu, împotriva Halloween-ului. sursă - social media
Sursa foto – social media

În plus, cele trei sarcini din ultimii ani și-au lăsat amprenta asupra siluetei sale. Kilogramele acumulate atunci îi dădeau bătăi de cap și o făceau să nu se simtă bine în pielea sa, mai ales că nu reușea nicicum să revină la forma pe care și-o dorea. Cu toate acestea, ambiția a învins și a fost determinată să își recapete încrederea și să ajungă la un corp armonios

Prognoza de Crăciun și Revelion în toate orașele din România. Unde va ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Prognoza de Crăciun și Revelion în toate orașele din România. Unde va ninge,...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„Am ajuns la măsură 34 la haine, XS, sunt foarte fericită. M-am dus la magazin să-mi cumpăr măsura 36 pentru că am plecat de la 40 și mi-am pus ceva pe mine, era larg. Am zis să încerc 34 dar mi se părea imposibil și mi s-a potrivit măsură 34. Chiar este o realizare. Mă chinuiam de foarte mulți ani! Am încercat timp deo lună să țin un regim, fără zahăr, pâine, carbohidrați și mâncam foarte curat și abia am reușit să dau un kilogram jos… Am aproape 42 de ani acum, metabolismul nu te mai ajută ca înainte. Mi-am făcut foarte multe analize hormonale și acolo am depistat niște probleme… Eu am avut și 3 sarcini, am luat destul de multe kilograme și nu le puteam da jos, eram foarte frustrată”, a spus Andreea Popescu pentru Click.

CITEȘTE ȘI: Radu Vâlcan vrea să devină tată din nou. Are trei băieți, dar tot nu s-a liniștit: “Parcă lucrurile nu sunt încheiate”

Atmosferă tensionată la masa juraților de la Antena 1. Irina Fodor face dezvăluiri neașteptate despre cei patru chefi

Tags:
Iți recomandăm
Un nou început? Diana Enache și Ionuț Vântu, tablou de familie, după despărțire
Știri
Un nou început? Diana Enache și Ionuț Vântu, tablou de familie, după despărțire
Iubita lui Horațiu Potra, coafată și radiantă, a spart banii la mall. Rădăcinile negre au dispărut peste noapte
Știri
Iubita lui Horațiu Potra, coafată și radiantă, a spart banii la mall. Rădăcinile negre au dispărut peste noapte
Parada militară de 1 Decembrie. Program, restricții de trafic și evenimente speciale de Ziua Națională
Mediafax
Parada militară de 1 Decembrie. Program, restricții de trafic și evenimente speciale de...
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul tău + câți bani ai primi în străinătate pentru aceeași meserie
Gandul.ro
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul...
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au...
Tesla Cybertruck, mașina interzisă în Europa, văzută pe străzile din Craiova. Internauții au ironizat autoturismul care costă o avere
Adevarul
Tesla Cybertruck, mașina interzisă în Europa, văzută pe străzile din Craiova. Internauții au...
Lasconi „pune tunurile” pe Moșteanu: A luat funcții pentru CV-ul măscărit. Să demisioneze din USR și să se plimbe cu iahtul
Digi24
Lasconi „pune tunurile” pe Moșteanu: A luat funcții pentru CV-ul măscărit. Să demisioneze...
Boala de IARNĂ cu vărsături. Se răspândește rapid!
Mediafax
Boala de IARNĂ cu vărsături. Se răspândește rapid!
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gabriela Cristea, din nou criticată. Detaliul rușinos care le-a revoltat pe femei: „Mie nu îmi este rușine”
Click.ro
Gabriela Cristea, din nou criticată. Detaliul rușinos care le-a revoltat pe femei: „Mie nu îmi...
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o țintă, fără intervenție umană
Digi 24
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o țintă,...
Elena Lasconi, atac dur la Nicușor Dan: „Este un om rău, răzbunător și mincinos”
Digi24
Elena Lasconi, atac dur la Nicușor Dan: „Este un om rău, răzbunător și mincinos”
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Ce se întâmplă când încălzim mâncare la microunde
Descopera.ro
Ce se întâmplă când încălzim mâncare la microunde
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul tău + câți bani ai primi în străinătate pentru aceeași meserie
Gandul.ro
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul tău +...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Un nou început? Diana Enache și Ionuț Vântu, tablou de familie, după despărțire
Un nou început? Diana Enache și Ionuț Vântu, tablou de familie, după despărțire
Vești șocante din Statele Unite. Gemenele INDIGGO, arestate la Miami: vătămare, tâlhărie…
Vești șocante din Statele Unite. Gemenele INDIGGO, arestate la Miami: vătămare, tâlhărie…
Iubita lui Horațiu Potra, coafată și radiantă, a spart banii la mall. Rădăcinile negre au dispărut ...
Iubita lui Horațiu Potra, coafată și radiantă, a spart banii la mall. Rădăcinile negre au dispărut peste noapte
Primele imagini cu Moșteanu, după demisie. Din minister, direct la hidratare în separeu
Primele imagini cu Moșteanu, după demisie. Din minister, direct la hidratare în separeu
Antena 1 le ofertează, vedetele fug. Negocierile pentru Survivor se complică
Antena 1 le ofertează, vedetele fug. Negocierile pentru Survivor se complică
Ai da atâția bani? Cât costă un simplu pahar cu vin fiert la Târgul de Crăciun din Brașov
Ai da atâția bani? Cât costă un simplu pahar cu vin fiert la Târgul de Crăciun din Brașov
Vezi toate știrile
×