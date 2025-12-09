Acasă » Teste IQ » Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 3 + 12 = 8

Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 3 + 12 = 8

De: Irina Vlad 09/12/2025 | 17:10
Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 3 + 12 = 8

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test IQ cu chibrituri. Trebuie să muți un singur băț de chibrit pentru a corecta ecuația 3 + 12 = 8. Crezi că reușești să găsești soluția? Dacă da, spor la treabă!

În domeniul psihologic, se folosesc teste de inteligență sau o combinație de astfel de teste pentru a evalua nivelul de inteligență al unei persoane. Există trei categorii principale de IQ: sub medie, mediu și peste medie. Aceste provocări sunt parte integrantă a diagnosticului psihologic și, conform experților, pot contribui la dezvoltarea cognitivă a copiilor.

Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 3 + 12 = 8

Testul de ingeligență de astăzi te provoacă să își pui mintea la contribuție. Trebuie să rezolvi ecuația de mai sus, însă ai voie să muți un singur băț de chibrit. Este vorba despre o operație matematică de bază, dar care ar putea să te pună în dificultate. Acest tip de provocări sunt excelente pentru a te ajuta să îți testezi abilitățile de observație, memoria și cunoștințele matematice.

Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590 în unele cazuri
Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

REZOLVARE: Ecuația 3 + 12 = 8 este greșită. Pentru a o corecta, trebuie să muți un băț de chibrit vertical de la cifra 8, astfel încât să devină 9 și să îl adaugi ca în fața la cifra 3. Prin urmare, ecuația corectă devine – 3 + 12 = 9.

Ce reprezintă coeficientul IQ

Coeficientul de inteligență sau IQ este un scor care se obține în urma participării la teste standardizate, proiectate cu scopul de a măsura abilitățile cognitive ale unei persoane. Aceste teste măsoară capacitatea intelectuală generală sau aptitudinile mentale.

IQ (coeficientul de inteligență) este o măsură standardizată a inteligenței cognitive, care indică în general abilitățile de gândire, raționamentul și rezolvarea de probleme ale unei persoane în raport cu media populației. Este obținut prin teste de inteligență, care evaluează logica, percepția spațială, abilitățile de vorbire etc.

 

Test de inteligență | Identificați cele 3 diferențe dintre cele două prezentatoare ale rubricii Meteo

Test de logică | 3 diferențe în maximum 43 de secunde: Le puteți găsi pe toate?

 

Tags:
Iți recomandăm
Cel mai tare test psihologic | Alege una dintre aceste 3 lumânări și vei afla ce fel de om ești, de fapt
Teste IQ
Cel mai tare test psihologic | Alege una dintre aceste 3 lumânări și vei afla ce fel de…
Test de inteligență | Depistați bufnița ascunsă în această imagine!
Teste IQ
Test de inteligență | Depistați bufnița ascunsă în această imagine!
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru...
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit...
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a...
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului 6, după mutarea lui la PMB
Adevarul
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului...
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite”
Digi24
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în...
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită...
Parteneri
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Donald Trump îi impune un ultimatum lui Volodimir Zelenski: Trebuie să organizezi alegeri în Ucraina
Digi 24
Donald Trump îi impune un ultimatum lui Volodimir Zelenski: Trebuie să organizezi alegeri în Ucraina
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu a găsit loc de parcare
Digi24
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu...
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Care este cel mai bine vândut smartphone?
go4it.ro
Care este cel mai bine vândut smartphone?
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
Descopera.ro
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce a apărut la mormântul Rodicăi Stănoiu. Imagini copleșitoare, la 5 zile de la înmormântarea ...
Ce a apărut la mormântul Rodicăi Stănoiu. Imagini copleșitoare, la 5 zile de la înmormântarea atipică
Cele 3 zodii care trec printr-o schimbare radicală în perioada 9-12 decembrie 2025. Li se schimbă ...
Cele 3 zodii care trec printr-o schimbare radicală în perioada 9-12 decembrie 2025. Li se schimbă viața la 180 de grade!
A murit generalul în rezervă Radu Theodoru. A fost personaj-cheie în dosarul ”Geția”
A murit generalul în rezervă Radu Theodoru. A fost personaj-cheie în dosarul ”Geția”
George Vieru, un tânăr de 23 de ani plecat la studii în Olanda, a dispărut fără urmă! Familia ...
George Vieru, un tânăr de 23 de ani plecat la studii în Olanda, a dispărut fără urmă! Familia nu mai știe nimic de el de luni bune
Vlad Chiricheș a ieșit la plimbare cu un Ford “șifonat”. Oficial, la FCSB are ditamai salariul!
Vlad Chiricheș a ieșit la plimbare cu un Ford “șifonat”. Oficial, la FCSB are ditamai salariul!
Cine a fost Șerban Stănoiu, fostul soț al Rodicăi Stănoiu. A suferit mult în ultimii ani de viață
Cine a fost Șerban Stănoiu, fostul soț al Rodicăi Stănoiu. A suferit mult în ultimii ani de viață
Vezi toate știrile
×