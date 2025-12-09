Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test IQ cu chibrituri. Trebuie să muți un singur băț de chibrit pentru a corecta ecuația 3 + 12 = 8. Crezi că reușești să găsești soluția? Dacă da, spor la treabă!

În domeniul psihologic, se folosesc teste de inteligență sau o combinație de astfel de teste pentru a evalua nivelul de inteligență al unei persoane. Există trei categorii principale de IQ: sub medie, mediu și peste medie. Aceste provocări sunt parte integrantă a diagnosticului psihologic și, conform experților, pot contribui la dezvoltarea cognitivă a copiilor.

Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 3 + 12 = 8

Testul de ingeligență de astăzi te provoacă să își pui mintea la contribuție. Trebuie să rezolvi ecuația de mai sus, însă ai voie să muți un singur băț de chibrit. Este vorba despre o operație matematică de bază, dar care ar putea să te pună în dificultate. Acest tip de provocări sunt excelente pentru a te ajuta să îți testezi abilitățile de observație, memoria și cunoștințele matematice.

REZOLVARE: Ecuația 3 + 12 = 8 este greșită. Pentru a o corecta, trebuie să muți un băț de chibrit vertical de la cifra 8, astfel încât să devină 9 și să îl adaugi ca în fața la cifra 3. Prin urmare, ecuația corectă devine – 3 + 12 = 9.

Ce reprezintă coeficientul IQ

Coeficientul de inteligență sau IQ este un scor care se obține în urma participării la teste standardizate, proiectate cu scopul de a măsura abilitățile cognitive ale unei persoane. Aceste teste măsoară capacitatea intelectuală generală sau aptitudinile mentale.

