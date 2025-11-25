Acasă » Știri » Test de logică | 3 diferențe în maximum 43 de secunde: Le puteți găsi pe toate?

De: Mirela Loșniță 25/11/2025 | 16:44
CANCAN.RO ți-a pregătit un test de logică tare interesant. Tot ce trebuie să faci este să identifici 3 diferențe în maximum 43 de secunde. Atenție! Timpul este limitat. 3, 2, 1… Start!

Tot ce trebuie să faci este să privești cu atenție aceste două imagini. La prima vedere, vei avea impresia că sunt identice, dar atenție — nu sunt! Există 3 diferențe mici, ascunse între cele două imagini, iar tu trebuie să le găsești pe toate în 43 de secunde. Acest puzzle este cu siguranță mai greu decât pare.

Test de logică: Găsiți 3 diferențe în maximum 43 de secunde

Acest tip de puzzle-uri sunt excelente pentru a te ajuta să îți testezi abilitățile de observație și memoria. Sunt multe astfel de provocări, precum teste de inteligență, iluzii optice sau imagini în care trebuie să găsești diferența, precum cea de astăzi. Pe lângă faptul că este distractiv, vei reuși să îți dezvolți capacitatea de a te concentra și atenția. Crezi că ai abilități de observație bune? Hai să vedem!

Privește cu atenție aceste două imagini. La început par identice, dar dacă observi cu atenție, vei descoperi 3 diferențe ascunse. Crezi că le poți găsi pe toate în 43 de secunde? Pornește cronometrul și încearcă — să vedem cât de ageră îți este privirea!

La prima vedere, imaginile alăturate par identice, dar nu te lăsa păcălit — există trei diferențe subtile care așteaptă să fie descoperite. Găsește toate cele trei diferențe înainte să expire timpul! Diferențele pot apărea oriunde — la culori, forme sau chiar în cele mai mici detalii ale obiectelor. Fii atent, fii concentrat și nu lăsa nimic să-ți scape. Crezi că poți? Demonstrează! Pornește cronometrul și învinge timpul în doar 43 de secunde. Ești gata? Să începem!

Ai găsit toate cele 3 diferențe? Dacă da, te felicităm și te anunțăm că ai o privire de șoim. Pentru cei care nu au reușit, nu vă faceți griji, puteți exersa cu multe alte teste pe care vi le-am pus la dispoziție. Mai jos aveți rezolvarea.

