Acasă » Teste IQ » Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 53. Două sunt diferite, le puteți găsi?

Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 53. Două sunt diferite, le puteți găsi?

De: Denisa Iordache 23/11/2025 | 17:04
Test de logică | Nu toate numerele din această imagine sunt 53. Două sunt diferite, le puteți găsi?

Este timpul pentru un test de logică tare interesant. Tot ce trebuie să faci este să privești atent imaginea și să îți dai seama unde apar cele două numere diferite” în multitudinea de numere „53”. Doar geniile reușesc să facă asta într-un timp scurt. 

Iluziile optice îți pun la încercare abilitățile de observare și claritatea vizuală. Asemenea testelor de inteligență, acestea sunt un joc al creierului care necesită creativitate și abilități mari de observare. Mintea este exersată prin deslușirea iluziilor optice, astfel consolidându-se conexiunile dintre celulele creierului și crescând agilitatea mentală. 

Test de logică

Așadar, testul propus astăzi este unul destul de greu de deslușit, cel puțin într-un timp scurt. Iar pentru a o face trebuie să te concentrezi bine și să ai claritate vizuală. În imaginea prezentată printre multitudinea de numere „53” stau ascunse destul de bine două numere diferite. Tot ce trebuie să faci este să îți dai seama unde sunt poziționate acestea. Și timpul în care ai rezolvat destul este de 7 secunde. Se pare că doar geniile reușesc să ofere răspunsul corect în doar câteva secunde. 

Cei care au reușit deja să identifice răspunsul corect sunt felicitați și aplaudați. Pentru cei care încă nu au reușit să deslușească testul, avem rezolvarea mai jos. 

Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii, pentru aceleași meserii prestate
Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii,...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

REZOLVARE:

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență

VEZI ȘI:

Test IQ exclusiv pentru genii | Corectați 21 + 2 = 13, mutând un singur chibrit

Test de inteligență | Descoperiți alimentul care nu are ce căuta pe masa de bucătărie din imagine

Tags:
Iți recomandăm
Test IQ exclusiv pentru genii | Corectați 21 + 2 = 13, mutând un singur chibrit
Teste IQ
Test IQ exclusiv pentru genii | Corectați 21 + 2 = 13, mutând un singur chibrit
Test de inteligență | Descoperiți alimentul care nu are ce căuta pe masa de bucătărie din imagine
Teste IQ
Test de inteligență | Descoperiți alimentul care nu are ce căuta pe masa de bucătărie din imagine
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
Mediafax
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Nici prezentatorii nu l-au putut opri! Gabi Tamaș, derapaj intenționat în direct. Înjurături și gesturi obscene. „Am înjurat că am vrut eu. Știu că suntem live”
Adevarul
Nici prezentatorii nu l-au putut opri! Gabi Tamaș, derapaj intenționat în direct. Înjurături...
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
Digi24
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a războiului
Mediafax
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a...
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Click.ro
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri...
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” / „O afirmație evident falsă”
Digi 24
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” /...
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
Digi24
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul....
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
go4it.ro
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Descopera.ro
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Descoperire macabră în toaleta trenului de pe ruta Iași–București! Poliția a fost alertată imediat
Descoperire macabră în toaleta trenului de pe ruta Iași–București! Poliția a fost alertată imediat
Amenzi cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei pentru românii care încalcă această lege. Nicușor ...
Amenzi cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei pentru românii care încalcă această lege. Nicușor Dan a promulgat-o, e oficial!
Fiica Ronei Hartner vrea să își deschidă afacere în Franța. Ce studii are Rita Sumayla
Fiica Ronei Hartner vrea să își deschidă afacere în Franța. Ce studii are Rita Sumayla
Bilețelul lipit pe afișier prin care o studentă din Cluj și-a anunțat vecinii că „îmi sărbătoresc ...
Bilețelul lipit pe afișier prin care o studentă din Cluj și-a anunțat vecinii că „îmi sărbătoresc ziua în această seară”. Ce s-a întâmplat la 23:59
BANC | Bărbatul, amanta și liftul
BANC | Bărbatul, amanta și liftul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 24 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 24 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Gabriela Firea
Vezi toate știrile
×