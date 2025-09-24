Schimbare majoră pentru Andreea Ibacka din această toamnă! „Nici nu mai speram că se va întâmpla asta”

S-au dus vremurile în care Andreea Ibacka ducea ambii copii la grădinița aflată fix pe strada pe care locuiesc. Din toamna asta, soția lui Cabral face slalom între instiuția unde Tiago este în ultimul an și școala unde Namiko a început un nou capitol. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Andreea Ibacka ne-a povestit despre maratonul pe care îl are de făcut în fiecare dimineață și presiunea pe care a simțit-o în ziua în care a întârziat cu copilul la școală, în condițiile în care ea este o fire organizată și nu lasă nimic pe ultima sută de metri.

Andreea Ibacka i-a fost alături, zilele trecute, prietenei sale, Laura Cosoi, care a lansat Asociația „Eu te-am făcut, eu te iubesc”, proiect prin care ajută mamele aflate în dificultate. Cu această ocazie, soția lui Cabral ne-a povestIt despre provocările cu care a început această toamnă.

Andreea Ibacka: “Asta e principala luptă, dar important e că mergem cu entuziasm”

CANCAN.RO: Schimbare pentru voi în toamna asta: un copil a rămas la grădiniță și celălalt a început școala.

Andreea Ibacka: Namiko tocmai ce a început școala de două săptămâni. Și este amazing pentru noi toți. Este o nouă etapă cu care nu ne-am obișnuit încă, recunosc. Chiar dimineața a fost prima zi în care am întârziat un pic: 5 minute. Dar așa presiune a pus pe umerii mei faptul că nu m-am descurcat. Am foarte multe pregătiri dimineață: pachețel, ghiozdan alături de ea, desigur, geanta de înot, geanta de antrenament, du niște schimburi la bunica. Că bunica o ia la prânz și trebuie să aibă pe ce pune mâna. Și, ce să zic, 5 minute dimineața dacă te decalezi, prinzi traficul ăla nasol. Și cu asta trebuie să ne obișnuim noi acum. Asta e principala luptă, dar important e că mergem cu entuziasm.

CANCAN.RO: În prima zi ai avut un gol în stomac la gândul cum va face față emoțiilor unui nou început?

Andreea Ibacka: Da, cu siguranță. A fost așa un moment foarte așteptat de noi toți ca familie. Ne-am organizat și programul, și vacanța, și totul în funcție de asta, bineînțeles să fim la timp acasă pentru pregătirile cu școala. Și a fost emoționată, nu m-așteptam. De exemplu, la prima tabără n-a avut nici pe naiba.

S-a urcat în tren: „Pa, mama! Ne mai vedem!” Avea 4 ani jumate. Și acum la aproape 7 poate n-are emoții că așa e ea în general, că e obișnuită cumva. Am dus-o la sport de mică și e ok să apară în fața oamenilor, să vorbească în fața oamenilor și nu e în general emotivă, dar prima zi de școală ne-a pus capac tuturor. Și-a dorit foarte mult să fim alături de ea și am fost și cu bunicii acolo, toată familia, chiar și pe cel mic l-am învoit de la grădiniță câteva ore ca să ne însoțească. Și cumva era destul de greu, am văzut, să se desprindă de familie și să se integreze în noul ei colectiv.

Dar, încet, încet, o las în ritmul ei, se obișnuiește. S-a atașat deja de doamna, și-a făcut o prietenă bună cu care împarte pachețelul. Ea nefiind mâncăcioasă, mai nou e foarte preocupată: „Ce îmi pui mamica la pachet? Dar punem și de aia, și de aia, dar să am dublă porție ca să pot să împart cu prietena mea”.

Andreea Ibacka: „Au fost doi ani de răsfăț, pot să zic, pentru că era o grădiniță foarte aproape de casă”

CANCAN.RO: Tiago a rămas singur la grădiniță. Cum resimte schimbarea? Anul trecut amândoi aveau aceeași destinație.

Andreea Ibacka: Da, pentru noi au fost doi ani de răsfăț, pot să zic, pentru că era o grădiniță foarte aproape de casă, la noi pe stradă, practic, și mergeau amândoi, da, în aceeași direcție, în același timp, fiind doar la grupe diferite. Au fost doi ani de acomodare și pentru el, care i-au prins foarte bine, pentru că acum chiar a rămas fără niciun fel de emoție sau teamă.

El se duce acolo ca acasă, îți dai seama. Deja fiind un al treilea ani de colectivitate, nu mai are grijă, cunoaște pe toată lumea, colegii sunt aceiași cu care a copilărit vorba aceea. L-am pregătit și pe el pentru perioada asta, pentru că aveam emoții. Știi că, poate, odată trezindu-se singur, n-o să mai fie la fel de relaxat. Dar nu a fost cazul. El, după cum declară singur: e băiat mare.

Andreea Ibacka: „Nici nu mai speram că se va întâmpla asta”

CANCAN.RO: Și e în elementul lui acolo.

Andreea Ibacka: Da, este. E și un loc minunat. Adică, chiar sunt foarte mulțumită de colectivul pe care l-am găsit acolo.

CANCAN.RO: Suntem la un eveniment dedicat mamelor și vreau să ne împărtășești un pic din experiența ta. Care au fost provocările pentru tine?

Andreea Ibacka: Fiecare perioadă vine cu provocările ei și cumva ai senzația că cea pe care o trăiești este cea mai grea, cea mai importantă, cea mai, cea mai… Și după aceea te uiți în urmă și sigur că bebelușeala nu era chiar așa complicată. Dar la primul copil ți se pare. Și, într-adevăr, privarea de somn pentru mine a fost o problemă. Cumva s-au legat doi copii cu două sarcini, cu alăptat, cu nu știu ce.

Am simțit că vreo cinci ani n-am dormit. Adică dormeam foarte puțin și foarte prost. Și am crezut că niciodată nu o să mai pot să mă întorc la ce a fost. Adică nici nu mai speram că se va întâmpla asta. Și uite că au crescut și acum mă lasă. Sigur, se mai trezește fi-miu fixist seara: mi-a căzut jucăria. N-am trei sticle de apă cu mine.El bea foarte multă apă noaptea și dacă nu pleacă cu trei sticluțe după el, nu e liniștit la somn. Și ne mai strigă. Suntem lângă camera copiilor noi. Ei dorm împreună, dar în paturi suprapuse. Nu se deranjează unul pe celălalt, în schimb ne strigă pe noi, pe rând.

