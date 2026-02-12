Dr. Cezar despre tiroidă: „Stresul îți pune nod în gât, iar tiroida suferă”. Cauze ascunse și soluții pentru echilibru hormonal

Din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu probleme ale tiroidei, iar explicațiile nu țin doar de ereditate sau de lipsa iodului. Dr. Cezar atrage atenția asupra unei legături profunde între stres, digestie, inflamație și funcționarea acestei glande esențiale. De la „nodul în gât” emoțional până la ficatul gras și deficitul de seleniu, tabloul este mult mai complex decât pare la prima vedere.

„Când nu poți spune ce ai pe suflet, tiroida resimte”

„Din ce în ce mai multe persoane au probleme cu tiroida, iar cauzele sunt multiple. În primul rând, tiroida este afectată de stres, acel tip de stres când nu poți să spui ce ai pe suflet și simți că ți se pune nodul în gât. Cortizolul crescut inhibă TSH-ul, hormonul de stimulare a tiroidei”, explică Dr. Cezar.

Stresul cronic determină creșterea cortizolului, iar acest hormon poate interfera cu mecanismele fine de reglare ale tiroidei. Practic, atunci când organismul rămâne mult timp în stare de alertă, metabolismul începe să fie dereglat, iar dezechilibrele hormonale apar treptat.

Digestia, inflamația și legătura cu tiroida

Potrivit specialistului, problemele digestive nu sunt deloc de neglijat. Ficatul gras, bila leneșă și inflamația intestinală creează un teren inflamator generalizat care afectează întreg organismul, inclusiv glanda tiroidă.

Hormonii tiroidieni se activează în ficat, în mușchi și în grăsimea brună, iar atunci când ficatul este suprasolicitat, transformarea hormonului T4 în forma activă T3 poate fi afectată. În aceste condiții pot apărea simptome persistente chiar și atunci când analizele par relativ apropiate de limitele normale.

O alimentație săracă în proteine, vitamine și minerale privează organismul de resursele necesare pentru producerea și activarea hormonilor tiroidieni, iar consumul frecvent de alimente procesate, bogate în pesticide, conservanți și îndulcitori artificiali adaugă un stres suplimentar asupra corpului.

Dr. Cezar atrage atenția și asupra consumului cronic de antibiotice, corticosteroide și asupra expunerii la substanțe toxice din cosmetice, factori care pot perturba funcționarea normală a tiroidei, mai ales atunci când sistemul limfatic nu funcționează corect din cauza lipsei de mișcare.

Mișcare, frig și ficat sănătos

„Dacă vrei ca hormonii tiroidieni să funcționeze corect, trebuie să scapi de ficatul gras, să faci mișcare și să te expui din când în când și la frig”, explică medicul.

Activitatea fizică susține metabolismul și ajută conversia hormonilor tiroidieni, iar expunerea moderată la frig stimulează grăsimea brună, implicată în reglarea metabolismului și în producerea energiei.

Pe lângă schimbările de stil de viață, specialistul menționează rolul unor nutrienți esențiali pentru funcționarea tiroidei.

Mioinozitolul, cunoscut popular drept vitamina B8, deși nu este o vitamină propriu-zisă, este un nutrient natural care îmbunătățește sensibilitatea la insulină, reglează ciclul menstrual, reduce simptomele premenstruale, susține fertilitatea, îmbunătățește ovulația și calitatea ovocitelor, stimulează motilitatea spermatozoizilor, reduce excesul de testosteron, ajută în caz de acnee și pilozitate excesivă, sprijină funcția tiroidei și stimulează producția de serotonină, hormonul bunei dispoziții.

Seleniul este un mineral esențial pentru activarea hormonilor tiroidieni atunci când T4 se transformă în T3, contribuie la întărirea imunității, ajută la eliminarea metalelor grele și reduce inflamația cronică. Deficitul de seleniu poate duce la oboseală, căderea părului, dezechilibre menstruale și infertilitate.

Cele mai frecvente probleme ale tiroidei

Hipotiroidismul, cunoscut și ca tiroidă leneșă, apare atunci când glanda produce prea puțini hormoni, iar metabolismul încetinește. Printre simptomele frecvente se numără oboseala accentuată, creșterea în greutate, senzația permanentă de frig, pielea uscată, căderea părului, stările depresive și pulsul încetinit. Această afecțiune apare frecvent în contextul unei boli autoimune numite tiroidită Hashimoto.

Hipertiroidismul apare atunci când tiroida produce hormoni în exces, ceea ce accelerează metabolismul. Manifestările pot include scăderea în greutate fără o cauză evidentă, palpitații, transpirații excesive, nervozitate, anxietate, tremur al mâinilor, insomnie și intoleranță la căldură. O cauză frecventă a acestei afecțiuni este boala Basedow-Graves.

Nodulii tiroidieni reprezintă formațiuni care apar în interiorul glandei, în majoritatea cazurilor fiind benigni, însă necesită monitorizare medicală. Aceștia pot provoca senzația de nod în gât, dificultăți la înghițire și răgușeală, deși uneori sunt descoperiți întâmplător.

Gușa reprezintă mărirea în volum a tiroidei și poate apărea din cauza deficitului de iod, a dezechilibrelor hormonale sau a bolilor autoimune.

Diagnostic și tratament

Pentru evaluarea funcției tiroidei, medicii recomandă analize precum TSH, FT4, FT3 și anticorpi tiroidieni, completate de ecografie tiroidiană pentru analiza structurii glandei.

Tratamentul depinde de tipul afecțiunii și poate include terapie hormonală substitutivă, medicamente care reduc producția hormonilor tiroidieni, tratament cu iod radioactiv sau intervenție chirurgicală, în cazurile care necesită o astfel de abordare.

Problemele tiroidei nu apar brusc și nu au o singură cauză. Așa cum subliniază Dr. Cezar, stresul emoțional, inflamația cronică, alimentația dezechilibrată și sedentarismul pot contribui semnificativ la apariția dezechilibrelor hormonale.

Gestionarea corectă presupune nu doar tratament medicamentos, ci și schimbări ale stilului de viață, îmbunătățirea sănătății digestive și asigurarea aportului de nutrienți esențiali. Să mulțumim totuși tiroidei pentru că este un indicator al echilibrului interior și al stării generale de sănătate.

