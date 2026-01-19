Acasă » Știri » Ce ritual de frumusețe are Alina Pușcău? Așa se menține în formă fosta concurentă Asia Express, la 43 de ani

De: Denisa Iordache 19/01/2026 | 06:20
Alina Pușcău continuă să fie una dintre cele mai frumoase femei din România. La vârsta de 43 de ani, modelul arată spectaculos și se menține într-o formă de zile mari. Astfel, apare și curiozitatea femeilor care vor să îi cunoască secretele. Toate detaliile în articol. 

Alina Pușcău a vorbit despre alimentația ei și despre modul în care are grijă de corpul ei, pentru a arăta atât de bine și a nu lăsa trecerea timpului să o afecteze. 

Vedeta a mărturisit că are o dietă specială pe care o aplică doar în situații urgente, atunci când trebuie să arate spectaculos într-un timp foarte scurt. 

„Am o dietă foarte specială pe care o mănânc de exemplu când trebuie să fac o copertă pentru o revistă, când m-am pregătit pentru Playboy, a trebuit să fac 3 luni de zile sport și am ținut o dietă specială: body builder diet.”, a spus Alina Pușcău pentru un post TV.

De asemenea, ea a mărturisit că dieta ei este secretă, după ce a făcut o școală de nutriție în America, dar totuși a dat puțin din casă: ovăzul, omleta și orezul sunt nelipsite din alimentația ei. Mai mult, sportul este la ordinea zilei. 

„Dieta mea este secretă. Am făcut școala de nutriție în America. Dimineața mănânc ovăz, înainte de sală. După sală, mănânc o omletă cu cinci albușuri și un gălbenuș și cu puțină salată. Mănânc pui cu orez sau pește cu orez. Orezul e cel mai important.”, a mai spus ea.

Cu toate astea, vedeta a mărturisit că își face și poftele: 

„Eu mănânc o ciocolată pe zi. Mâncarea mea preferată e pizza.”

