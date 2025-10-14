Cum se menține în formă Alina Pușcău! Concurenta de la Asia Express face asta de patru ori pe săptămână: „Poți să faci la orice vârstă”

Alina Pușcău face parte din suita de curajoși care au acceptat în acest an provocarea Asia Express. A renunțat la confortul său și s-a lăsat purtată în aventura de pe Drumul Eroilor. Printre altele, telespectatorii i-au admirat silueta. La 43 de ani, aceasta este într-o formă de zile mari, iar acum și-a dezvăluit secretul. Cum se menține în formă Alina Pușcău?

În aventura din Asia Express, Alina Pușcău a plecat alături de buna sa prietenă, Cristina Postu. Cele două au făcut echipă și au trăit aventura vieții lor. Dacă în Asia Express, acestea s-au obișnuit cu mâncare puțină, în viața de zi cu zi nu sunt adeptele dietelor draconice. Alina Pușcău a spus cum reușește să se mențină în formă.

Secretul Alinei Pușcău pentru o siluetă ca la carte

Alina Pușăcu este model de talie internațională și silueta a fost mereu importantă pentru ea. Iar pentru a se menține în formă are grijă la câteva aspecte. Este atentă la alimentație, însă dietele stricte nu au fost niciodată o opțiune pentru eu, iar micile pofte mereu și-au făcut loc în meniu.

Cel mai important, concurenta Asia Express nu uită de mișcarea fizică. Însă, aceasta nu petrece ore întregi la sală, ci are un alt secret. Mai exact, de patru ori pe săptămână merge la pilates.

„Fac de ceva vreme (n.r. pilates). Am avut un accident pe când aveam șase ani și am probleme cu spatele (…) Pilates poți să faci la orice vârstă, este un sport extraordinar (…) De 3-4 ori pe săptămână, fac și febră musculară, dar te simți foarte bine după aceea (…) Te dor toate alea, dar e o plăcere să te uiți în oglindă să vezi ce corp ai”, a declarat Alina Pușcău, la Știrile Antena Stars.

În ceea ce privește alimentația, Alina Pușcău nu face exces nici la acest capitol. Are grijă să mănânce sănătos, pe cât se poate. De obicei, aceasta își începe ziua cu un bol de terci de ovăz cu fructe, la prânz consumă alimente bogate în proteine și grăsimi sănătoase, iar seara mai mult salate.

Însă, concurenta Asia Express nu uită nici de micile plăceri culinare. Aceasta își satisface mereu poftele, dar totul cum moderație, fără să exagereze.

„Dimineața am ovăz cu afine, după aceea ouă și pui cu orez sau cu salată seara, dar este important să nu pui foarte multe sosuri în mâncare (…) Poți să mănânci să îți faci pofta, dar atât, nu să mănânci să te saturi, să mănânci totul cu moderație”, a mai spus concurenta de la Asia Express.

Foto: Instagram