TOP 4 bărbați celebri de la Hollywood cu care s-a iubit Alina Pușcău de la Asia Express 2025

De: Mirela Loșniță 09/10/2025 | 14:52
Sursă foto: Social Media
Alina Pușcău este considerată una dintre cele mai frumoase românce din ultimele decenii. Este un model internațional, fostă Miss în anul 1998, a lucrat cu firme celebre în modelling și a trăit cât să poate să scrie o carte despre propria viață.

Frumoasa româncă și-a construit o carieră impresionantă printre celebritățile de top și s-a alăturat aventurii Asia Express alături de Cristina Postu. Alina Pușcău este născută în anul 1981, în București, are vârsta de 43 de ani și locuiește în Los Angeles, SUA.

Cu ce bărbați celebri s-a iubit Alina Pușcău

Alina Pușcău a jucat în mai multe filme de Hollywood, dar înainte de actorie, aceasta a fost model la nivel internațional. Frumoasa bucureșteancă a intrat în modelling la o vârsta fragedă. Aceasta a fost încoronată regină a Elite Model Look în anul 1998. Tot atunci ea a ales să plece în SUA, unde a urmat o carieră în modelling, prezentând creațiile Victoria’s Secret, GAP, JCPenney și Pepe Jeans.

Alina Pușcău s-a iubit de-a lungul timpului cu mai mulți bărbați celebri printre care miliardarul Jeffrey Epstein, fostul pilot de Formula 1 Eddie Irvine, dar și cu actorul Vin Diesel. Vedeta a mărturisit că relația pe care a avut-o cu Vin Diesel a fost destul de complicată și a precizat că nu i-a spus niciodată “Te iubesc”.

„Eu m-am visat ca o prințesă într-o poveste de dragoste, în drum spre altar. Nu l-am convins. Nu-mi spunea nimic de genul țin la tine sau te iubesc. Îmi făcea poftele, servicii, mă ducea în vacanțe, dar îmi spunea doar mă gândesc la tine. Ce naiba e asta? E greu să spui acel cuvânt, dragoste, și să îl simți”, a spus Alina Pușcău.

Relația dintre cei doi s-a încheiat din cauza diferențelor în modul în care vedeau angajamentele și limitele personale. Alina a fost influențată de experiențele și tiparele din familie, avea o sensibilitate crescută față de greșeli în relații și tindea să pună punct atunci când simțea că încrederea îi este afectată.

„Din cauza tiparului familial și a tatălui meu, mi-era frică de căsătorie, mi-era frică să am copii. (…) Am suferit. Mă duceam acasă și plângeam. Eram rănită. Dar n-am vrut să arăt. Dacă cineva îmi greșea o dată se termina. Vin Diesel a făcut o singură greșeală și s-a terminat. M-a invitat la părinții lui de Crăciun. Un prieten de-al lui a zis că prietena lui l-a lăsat și că vor să meargă toți, ei și alți prieteni, în Miami. Mi-a zis: ‘Te superi?’. I-am zis nu, dar bineînțeles că m-am supărat. Din cauza aia s-a terminat relația”, a spus vedeta.

Alina Pușcău a avut o relație controversată și cu regizorul Brett Ratner, despre care a mărturisit că nu era capabil să își exprime sentimentele, așa că întotdeauna compensa cu cadouri.

„Brett mi-a dat diamante, «Ia-le, ia-le!», dar nu putea să-mi spună cuvinte de dragoste. Mi-a dat, spre sfârșitul relației, un caiet cu scrisorile de dragoste ale soldaților de pe front de la 1900 și ceva. «Mă, spune-mi tu ceva, ce-mi dai astea?!”, a spus Pușcău.

La un moment dat s-a vehiculat că a avut o relație și cu Leonardo DiCaprio, dar românca a negat această informație și a spus că între ei a fost doar o simplă de prietenie.

„Pe Leo îl cunosc de când a făcut «Titanic», de foarte mult timp. N-am fost niciodată împreună! Niciodată, doar prieteni. I-am dat o carte să citească, «Paradoxul cimpanzeului», l-a ajutat mult să se relaxeze și mi-a mulțumit mult”, a spus Alina.

De ce l-a părăsit Alina Pușcău pe celebrul Vin Diesel, de fapt. Concurenta Asia Express a recunoscut: „A făcut o singură greșeală și s-a terminat”

×