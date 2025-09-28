Acasă » Știri » De ce l-a părăsit Alina Pușcău pe celebrul Vin Diesel, de fapt. Concurenta Asia Express a recunoscut: „A făcut o singură greșeală și s-a terminat”

De ce l-a părăsit Alina Pușcău pe celebrul Vin Diesel, de fapt. Concurenta Asia Express a recunoscut: „A făcut o singură greșeală și s-a terminat”

De: Anca Chihaie 28/09/2025 | 10:52
De ce l-a părăsit Alina Pușcău pe celebrul Vin Diesel, de fapt. Concurenta Asia Express a recunoscut: A făcut o singură greșeală și s-a terminat
Alina Pușcău, unul dintre cele mai cunoscute modele românce, a luat o decizie surprinzătoare care marchează o schimbare radicală în cariera și viața ei personală. După aproape trei decenii petrecute în Statele Unite, unde și-a construit o carieră de succes în modelling și divertisment, Alina a ales să renunțe la oportunități financiare impresionante și să participe la competiția „Asia Express 2025”. Această alegere reprezintă nu doar o schimbare profesională, ci și o transformare personală, marcând o revenire în România după o lungă perioadă de absență.

În SUA, Alina a fost cunoscută nu doar pentru activitatea ei în modelling, ci și pentru legăturile personale cu vedete internaționale. Relația sa cu celebrul actor Vin Diesel a fost intens mediatizată, dar s-a încheiat dintr-un motiv aparent minor, care însă a avut un impact decisiv asupra viitorului lor împreună. Această experiență i-a oferit modelului o perspectivă diferită asupra relațiilor și a valorilor personale, influențând alegerile ulterioare.

De ce l-a părăsit Alina Pușcău pe celebrul Vin Diesel

 

Participarea la „Asia Express” a reprezentat o provocare semnificativă pentru Alina, care s-a confruntat cu experiențe extreme, medii de viață complet diferite și situații care i-au testat limitele fizice și psihice. Competiția i-a oferit ocazia să descopere comunități și familii care trăiesc cu foarte puțin, dar care reușesc să ofere generozitate și solidaritate în fiecare zi. Această experiență a determinat-o să reevalueze ceea ce contează cu adevărat în viață, punând accent pe autenticitate, conexiuni umane și experiențe trăite intens.

Relația dintre Alina Pușcău și Vin Diesel s-a încheiat din cauza diferențelor în modul în care vedeau angajamentele și limitele personale. Alina, influențată de experiențele și tiparele din familie, avea o sensibilitate crescută față de greșeli în relații și tindea să pună punct atunci când simțea că încrederea îi este afectată. O situație legată de planurile lui Vin Diesel și ale anturajului său, care a intrat în conflict cu așteptările și confortul ei emoțional, a fost suficientă pentru ca relația să se destrame, subliniind incompatibilitatea dintre perspectivele lor asupra angajamentului și intimității.

„Din cauza tiparului familial și a tatălui meu, mi-era frică de căsătorie, mi-era frică să am copii. (…) Am suferit. Mă duceam acasă și plângeam. Eram rănită. Dar n-am vrut să arăt. Dacă cineva îmi greșea o dată se termina. Vin Diesel a făcut o singură greșeală și s-a terminat. M-a invitat la părinții lui de Crăciun. Un prieten de-al lui a zis că prietena lui l-a lăsat și că vor să meargă toți, ei și alți prieteni, în Miami. Mi-a zis: ‘Te superi?’. I-am zis nu, dar bineînțeles că m-am supărat. Din cauza aia s-a terminat relația”, a spus vedeta.

