Cristiano Ronaldo, gest neașteptat! Ce i-a putut face unui fan care își dorea o poză cu el

Cristiano Ronaldo este, fără îndoială, unul dintre cei mai faimoși și adorați fotbaliști. Cu milioane de fani în întreaga lume și o carieră impresionantă, starul portughez este privit ca un adevărat idol. Însă, chiar dacă popularitatea sa e uriașă, Cristiano Ronaldo nu este mereu în dispoziție să interacționeze cu suporterii, iar asta a dovedit-o de-a lungul timpului. Un moment recent, surprins în fața unui hotel, a devenit viral și a stârnit controverse. Ce i-a făcut unui fan care voia doar o poză cu el?

În prima rundă a grupei F din cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026, naționala Armeniei s-a întâlnit cu Portugalia. Iar la Erevan, fanii au așteptat cu sufletul la gură să-i vadă pe marii fotbaliști portughezi, mai ales pe Cristiano Ronaldo. Însă, spre dezamăgirea lor, idolul lor nu a părut prea încântat de primirea călduroasă.

Ce i-a putut face Cristiano Ronaldo unui fan care își dorea o poză cu el

Portugalia a fost întâmpinată de zeci de fani entuziasmați atât la aeroport, cât și în fața hotelului unde s-a cazat echipa. Printre cei mai așteptați jucători s-a aflat, desigur, Cristiano Ronaldo. Suporterii au stat ore în șir pentru a obține o fotografie, un autograf sau măcar o privire de la idolul lor.

Într-un videoclip care a apărut pe rețelele sociale și a devenit rapid viral, se vede cum Bernardo Silva intră primul în hotel, urmat îndeaproape de Cristiano Ronaldo. Un tânăr fan, entuziasmat, se apropie de starul lui Al-Nassr cu telefonul în mână, în încercarea de a face un selfie. Reacția lui Cristiano Ronaldo a fost însă una complet neașteptată: l-a împins vizibil iritat, fără să-i acorde vreo atenție sau vreo secundă de interacțiune.

Cristiano Ronaldo HUMILLA un fan que solo quiere un autógrafo, ese es tu idolo?pic.twitter.com/HeLmJMJfX5 — Tendencia en X HOY (@TendenciaenXHoy) September 5, 2025

Mai multe persoane din anturajul fotbalistului, dar și agenții de securitate, au intervenit imediat pentru a ține la distanță suporterul, care părea surprins de reacția dură a idolului său.

Totuși, momentele în care refuză interacțiunile cu fanii – sau reacționează dur, cum a fost cazul de față – lasă loc de dezbateri. Gestul său a fost interpretat de unii ca fiind o reacție de autoapărare, în timp ce alții l-au criticat dur pentru lipsa de empatie.

Cristiano Ronaldo, în vârstă de 40 de ani, a jucat meciul cu numărul 222. Cu 138 de goluri marcate pentru naționala Portugaliei și trofee importante câștigate – EURO 2016, Liga Națiunilor în 2019 și 2025 – fotbalistul rămâne un simbol pentru milioane de oameni.

Acordul dintre Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez. Cu ce va rămâne fotomodelul în cazul unui divorț

Inelul cumpărat de Cristiano Ronaldo, criticat în mediul online! Cine a îndrăznit să jignească gestul fostbalistului