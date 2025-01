Aroganța lui Mark Zuckerberg. Accesoriul de 900.000 de dolari purtat de fondatorul Meta

În ciuda imaginii de om simplu pe care o afișează, pe model Steve Jobs, Mark Zuckerberg este a treia cea mai bogată persoană din lume, cu o avere netă estimată la 217,7 miliarde de dolari. Un anunț video privind schimbarea politicii platformelor sociale deținute a devenit prilej de opulență pentru directorul general al Meta.

Chiar și atunci când nu vrea să iasă în evidență, Mark Zuckerberg reușește să atragă toate privirile datorită unui singur accesoriu. Mai exact, miliardarul purta la mână un ceas de lux unicat, marca Greubel Forsey „Hand Made 1”, evaluat la 895.500 de dolari, atunci când a făcut anunțul schimbării de politică în privința Facebook și Instagram, relatează The Guardian.

Vestea a fost dată, bineînțeles, printr-o postare video pe Facebook, iar fanii au uitat complet ce a zis CEO-ul Meta când au văzut ce bijuterie are la mână. Compania elvețiană care produce modelul susține că doar două sau trei exemplare sunt produse anual și necesită aproape 6.000 de ore de muncă manuală pentru a-l realiza.

Zuckerberg a transmis lumii că politica platformelor de socializare se relaxează, astfel că moderarea conținutului va fi simplificată, pentru a permite membrilor o libertate mai mare de exprimare.

Mark Zuckerberg nu a fost dintotdeauna fan ceasuri. Le-a descoperit anul trecut atunci când a fost invitat la o nuntă și soția sa admira un ceas Richard Mille RM 30-01, în valoare de un milion de dolari.

„Priscilla mi-a atras atenția: uite cât de tare e ceasul ăsta. Și chiar așa a și fost. Nu mi-am dorit niciodată cu adevărat un ceas, dar după ce am văzut modelul respectiv, am zis: Ok, ceasurile sunt cool”, mărturisea Zuckerberg.