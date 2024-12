Dan Capatos, la un pas de altercație! Fosta lui asistentă a fost mărul discoriei: „Băiatul celui care are Piața Matache Măcelaru”

Dan Capatos are o experiență semnificativă pe piața media. A devenit cunoscut în urma emisiunii de succes „Un show păcătos”. Proiectul a lansat pe piața media o mulțime de tinere frumoase care au avut rolul de asistente. Printre primele fete care au apărut în cadrul show-ului de pe Antena 1 se numără Eva Kent. Din cauza acesteia, prezentatorul TV a fost la un pas să fie victima unei altercații. Acesta a povestit întreaga întâmplare.

De-a lungul timpului, Dan Capatos s-a confruntat cu multe situații controversate. Unele au foste legate de subiecte prezentate în emisiunea sa. Totuși, de această dată a povestit un moment tensionat pe care l-a trăit din cauza fostei sale asistente, Eva Kent.

Invitat în cadrul unui podcast, Dan Capatos a povestit un moment tensionat de care a avut parte în urmă cu mulți ani, pe vremea când Eva Kent era asistenta sa la emisiune. Un tânăr s-a îndrăgostit de ea și a venit direct la prezentatorul TV pentru a purta o discuție cu el.

Iubitul blondei s-a arătat foarte nervos, susținând că Dan Capatos și colegii săi nu se purtau corespunzător cu Eva Kent. Omul de televiziune nu a știut cum să reacționeze, iar „vizita” l-a speriat, mai ales că restul persoanelor din echipă plecaseră acasă.

„La ‘Un Show Păcătos’ când am început, am avut-o pe Oana, Eva Kent… Eva Kent era una dintre primele mele asistente. Bă, băiatule, se îndrăgostise unul de ea. Cunoscut ca nume, băiatul celui care are Piața Matache Măcelaru. Chiar așa era și porecla lui. Mihăiță Măcelaru, Dan Măcelaru… Un nume și nu știu cum Măcelaru. Acum noi terminam la 1 noaptea. Eu aveam deasupra undeva în lateralul studioului cabina mea. Și urc… îți dai seama, lumea rupea ușa la ora aia, aveam și public. De abia așteptau 1 noaptea sa plece acasă. Cam rămâneam singur, eu și un bătrânel care era deghizat… Eram cu Stoian (n.r. Mircea Stoian). Stoian o ardea și bine… nu că aș fi avut mare baza în el că mă salvează… deci lumea pleca repede.

Până urcam eu, mă demachiam… rămâneam singur. Bă, când am urcat…un tip la mine. Nu aveam pază, n-aveam nici pe dracu pe vremea aia, 2008-2009. Nu avusesem invitați așa, vreun însoțitor, dar de ce stă aici că mai avea protocol lângă. ‘Salut, mă, Dane… știi cine sunt eu?’, ‘Nu știu, frate, să înnebunesc.’, ‘Eu sunt cutăriță Măcelaru.’ Îmi suna mie rău Măcelaru…‘Sunt iubitul Oanei, domne’. Zic ‘iubitul Oanei?’ Deja mi s-a părut wow. Adică Oana care avusese iubiți la fiecare scenă, mulți. Și îmi zice ‘Băi… noi trebuie să vorbim că nu se mai poate așa, să știi că sunt foarte nervos, voi vă bateți joc de ea, o luați la mișto. Adică voi credeți că permit așa ceva’.”, a povestit Dan Capatos în podcastul I AM MEDIA, potrivit Iamicon.ro.