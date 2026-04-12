România, lovită de două cutremure în prima zi de Paște. Unde s-au produs seismele

De: David Ioan 12/04/2026 | 12:56
Institutul Național de Cercetare‑Dezvoltare pentru Fizica Pământului a raportat producerea a două cutremure slabe în România în prima zi de Paște, 12 aprilie 2026.

Seismele au fost localizate în zona seismică Vrancea și în județul Hunedoara, conform datelor oficiale.

Primul seism a fost detectat la ora 00:41, în zona Vrancea, având magnitudinea 2,0 și o adâncime de 113,1 kilometri. Autoritățile au precizat că epicentrul s-a aflat în proximitatea mai multor localități, printre care Focșani, Buzău, Sfântu Gheorghe, Bârlad, Bacău și Brașov.

 „În ziua de 12 Aprilie 2026 la ora 00:41:52 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adâncimea de 113.1km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 30km S de Focsani, 71km S de Buzau, 80km E de Sfantu-Gheorghe, 82km S de Barlad, 86km S de Bacau, 95km E de Brasov.”

Al doilea cutremur a avut loc la ora 05:01, în județul Hunedoara, tot cu magnitudinea 2,0, însă la o adâncime mult mai mică, de 4,7 kilometri. Seismul a fost localizat în apropierea orașelor Deva, Hunedoara, Alba Iulia, Sibiu, Târgu Jiu și Turda.

„În ziua de 12 Aprilie 2026 la ora 05:01:13 (ora locală a României) s-a produs în TRANSILVANIA, HUNEDOARA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adâncimea de 4.7km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 5km E de Deva, 15km N de Hunedoara, 51km S de Alba Iulia, 91km S de Sibiu, 95km S de Targu Jiu, 98km S de Turda.”

CITEŞTE ŞI: Surpriză de proporții! Pe ce data pică Paștele în 2027

Prognoză 1 mai | Se schimbă vremea radical, anunță meteorologii Accuweather. Ce se întâmplă în București

Iți recomandăm
Tragedie la Mănăstirea Bistrița din Vâlcea, de Paște! O persoană a fost găsită moartă în urma incendiului puternic
Știri
Tragedie la Mănăstirea Bistrița din Vâlcea, de Paște! O persoană a fost găsită moartă în urma incendiului puternic
Incendiu la Termocentrala Rovinari în ziua de Paște! Grupul 5 a fost oprit
Știri
Incendiu la Termocentrala Rovinari în ziua de Paște! Grupul 5 a fost oprit
Alegeri Ungaria. Maghiarii merg astăzi la urne într-un scrutin care i-ar putea pune capăt lui Viktor Orbán după 16 ani de putere
Mediafax
Alegeri Ungaria. Maghiarii merg astăzi la urne într-un scrutin care i-ar putea pune...
Se mai poate mânca drobul de miel, dacă a stat 3 zile în frigider? Care este termenul limită, de fapt
Gandul.ro
Se mai poate mânca drobul de miel, dacă a stat 3 zile în...
Chipul lui Mircea Lucescu, desfigurat pe tabela de la Arena Națională la FCSB - Oțelul. Rușine pentru primăria lui Ciucu
Prosport.ro
Chipul lui Mircea Lucescu, desfigurat pe tabela de la Arena Națională la FCSB...
Dezbatere aprinsă despre armata obligatorie în România? „O să vezi dezertări și refuzuri în masă în România”
Adevarul
Dezbatere aprinsă despre armata obligatorie în România? „O să vezi dezertări și refuzuri...
VIDEO Mojtaba Khamenei, desfigurat în război, este încă sub tratament pentru rănile grave suferite, afirmă surse din cercul său
Digi24
VIDEO Mojtaba Khamenei, desfigurat în război, este încă sub tratament pentru rănile grave...
Experiment. Pe o stradă din San Francisco a fost deschis primul magazin condus de inteligența artificială
Mediafax
Experiment. Pe o stradă din San Francisco a fost deschis primul magazin condus...
Cum a slăbit Oana Roman fără diete drastice. Secretul vedetei pentru o transformare de invidiat! Arată complet diferit acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit Oana Roman fără diete drastice. Secretul vedetei pentru o transformare de invidiat!...
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ce refuză să mănânce Leonard Doroftei de pe masa de Paște?! La ce preparat delicios a spus „pas”? „Cel mai bun miel e porcul”
Click.ro
Ce refuză să mănânce Leonard Doroftei de pe masa de Paște?! La ce preparat delicios...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Biroul 1440 și noul „Starlink rusesc”: De ce nu a reușit Putin să găsească o alternativă la sistemul de sateliți al lui Elon Musk
Digi24
Biroul 1440 și noul „Starlink rusesc”: De ce nu a reușit Putin să găsească o...
Poți cumpăra una din mașinile din colecția CEO-ului Ford. Cât costă un DeTomaso Pantera din 1972?
Promotor.ro
Poți cumpăra una din mașinile din colecția CEO-ului Ford. Cât costă un DeTomaso Pantera din...
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
go4it.ro
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
Inteligența Artificială de la Google arată milioane de răspunsuri greșite în fiecare oră
Descopera.ro
Inteligența Artificială de la Google arată milioane de răspunsuri greșite în fiecare oră
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Se mai poate mânca drobul de miel, dacă a stat 3 zile în frigider? Care este termenul limită, de fapt
Gandul.ro
Se mai poate mânca drobul de miel, dacă a stat 3 zile în frigider? Care...
Gigi Becali a rămas fără permis în prima zi de Paște. Latifundiarul din Pipera a gonit cu mult peste ...
Gigi Becali a rămas fără permis în prima zi de Paște. Latifundiarul din Pipera a gonit cu mult peste limita admisă
Tragedie la Mănăstirea Bistrița din Vâlcea, de Paște! O persoană a fost găsită moartă în urma ...
Tragedie la Mănăstirea Bistrița din Vâlcea, de Paște! O persoană a fost găsită moartă în urma incendiului puternic
Incendiu la Termocentrala Rovinari în ziua de Paște! Grupul 5 a fost oprit
Incendiu la Termocentrala Rovinari în ziua de Paște! Grupul 5 a fost oprit
Rareş Cojoc petrece Paştele alături de Andreea Popescu şi copiii lor. Mesajul transmis de dansator
Rareş Cojoc petrece Paştele alături de Andreea Popescu şi copiii lor. Mesajul transmis de dansator
BANCUL ZILEI | Care este pluralul cuvântului „pască”, de fapt?
BANCUL ZILEI | Care este pluralul cuvântului „pască”, de fapt?
Adrian Ilie, prins băut la volan. Cum a comis-o ”Cobra” pentru a doua oară
Adrian Ilie, prins băut la volan. Cum a comis-o ”Cobra” pentru a doua oară
Vezi toate știrile