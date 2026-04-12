România, lovită de două cutremure în prima zi de Paște. Unde s-au produs seismele

Institutul Național de Cercetare‑Dezvoltare pentru Fizica Pământului a raportat producerea a două cutremure slabe în România în prima zi de Paște, 12 aprilie 2026.
Seismele au fost localizate în zona seismică Vrancea și în județul Hunedoara, conform datelor oficiale.
Primul seism a fost detectat la ora 00:41, în zona Vrancea, având magnitudinea 2,0 și o adâncime de 113,1 kilometri. Autoritățile au precizat că epicentrul s-a aflat în proximitatea mai multor localități, printre care Focșani, Buzău, Sfântu Gheorghe, Bârlad, Bacău și Brașov.
„În ziua de 12 Aprilie 2026 la ora 00:41:52 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adâncimea de 113.1km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 30km S de Focsani, 71km S de Buzau, 80km E de Sfantu-Gheorghe, 82km S de Barlad, 86km S de Bacau, 95km E de Brasov.”
Al doilea cutremur a avut loc la ora 05:01, în județul Hunedoara, tot cu magnitudinea 2,0, însă la o adâncime mult mai mică, de 4,7 kilometri. Seismul a fost localizat în apropierea orașelor Deva, Hunedoara, Alba Iulia, Sibiu, Târgu Jiu și Turda.
„În ziua de 12 Aprilie 2026 la ora 05:01:13 (ora locală a României) s-a produs în TRANSILVANIA, HUNEDOARA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adâncimea de 4.7km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 5km E de Deva, 15km N de Hunedoara, 51km S de Alba Iulia, 91km S de Sibiu, 95km S de Targu Jiu, 98km S de Turda.”
CITEŞTE ŞI: Surpriză de proporții! Pe ce data pică Paștele în 2027
Prognoză 1 mai | Se schimbă vremea radical, anunță meteorologii Accuweather. Ce se întâmplă în București