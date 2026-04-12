România, lovită de două cutremure în prima zi de Paște. Unde s-au produs seismele

Institutul Național de Cercetare‑Dezvoltare pentru Fizica Pământului a raportat producerea a două cutremure slabe în România în prima zi de Paște, 12 aprilie 2026.

Seismele au fost localizate în zona seismică Vrancea și în județul Hunedoara, conform datelor oficiale.

România, lovită de două cutremure în prima zi de Paște

Primul seism a fost detectat la ora 00:41, în zona Vrancea, având magnitudinea 2,0 și o adâncime de 113,1 kilometri. Autoritățile au precizat că epicentrul s-a aflat în proximitatea mai multor localități, printre care Focșani, Buzău, Sfântu Gheorghe, Bârlad, Bacău și Brașov.

„În ziua de 12 Aprilie 2026 la ora 00:41:52 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adâncimea de 113.1km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 30km S de Focsani, 71km S de Buzau, 80km E de Sfantu-Gheorghe, 82km S de Barlad, 86km S de Bacau, 95km E de Brasov.”

Unde s-au produs seismele

Al doilea cutremur a avut loc la ora 05:01, în județul Hunedoara, tot cu magnitudinea 2,0, însă la o adâncime mult mai mică, de 4,7 kilometri. Seismul a fost localizat în apropierea orașelor Deva, Hunedoara, Alba Iulia, Sibiu, Târgu Jiu și Turda.

„În ziua de 12 Aprilie 2026 la ora 05:01:13 (ora locală a României) s-a produs în TRANSILVANIA, HUNEDOARA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adâncimea de 4.7km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 5km E de Deva, 15km N de Hunedoara, 51km S de Alba Iulia, 91km S de Sibiu, 95km S de Targu Jiu, 98km S de Turda.”

