De: Anca Chihaie 16/12/2025 | 06:20
Curs valutar BNR, 16 decembrie 2025. Cât a ajuns să coste un euro astăzi
Curs valutar BNR, 16 decembrie 2025 sursă foto: colaj Pixabay

Banca Națională a României urmează să publice astăzi, 16 decembrie 2025, cursul valutar oficial al principalelor monede, datele fiind afișate zilnic după ora 13:00. 

Conform cursului de referință stabilit de BNR pentru data de 15 decembrie 2025, un euro a fost cotat la 5,0914 lei, înregistrând o ușoară apreciere față de ziua precedentă. Dolarul american va continua tendința de scădere și va ajunge la 4,3359 lei, marcând o diminuare de aproape jumătate de ban. Evoluțiile indică o stabilitate relativă a pieței valutare, cu mișcări limitate de la o zi la alta.

Francul elvețian a coborât la 5,4468 lei, în timp ce lira sterlină a fost cotată la 5,8005 lei, ambele în scădere față de ședința anterioară. Leul românesc a câștigat teren și în raport cu mai multe monede regionale și exotice, semn că presiunea pe curs rămâne controlată în această perioadă.

Un element important al zilei de ieri îl reprezenta și evoluția aurului. Prețul unui gram de aur a urcat la 605,1491 lei, în creștere cu aproape un leu.

Curs BNR – 15 decembrie 2025

  • EURO (EUR) – 5.0914
  • Dolar American (USD) – 4.3359
  • Liră Sterlină (GBP) – 5.8005
  • Franc Elvețian (CHF) – 5.4468
  • Dolar Canadian (CAD) – 3.1481
  • Leva Bulgărească (BGN) – 2.6032
  • Lira Turcească (TRY) – 0.1015
  • Coroană Cehă (CZK) – 0.2096
  • Coroană Suedeză (SEK) – 0.4663
  • Coroană Daneză (DKK) – 0.6815
  • Dolar Australian (AUD) – 2.8811
  • Dirham (AED) – 1.1805
  • Rubla (RUB) – 0.0547
  • Leu Moldovenesc (MDL) – 0.2564
  • Gramul de aur – 605.1491

