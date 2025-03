Dani Oțil a avut de pierdut după ce Mihai Bobonete s-a plâns de nota de plată din restaurantul matinalului de la Antena 1: ”Mă costă bani. A uitat că a mâncat de câteva ori gratis la mine”

Dani Oțil a venit cu replica pentru Mihai Bobonete! Totul a început atunci când acesta a făcut o glumă despre prețurile exorbitante din restaurantul prezentatorului TV. Ei bine, matinalul de la Neatza a mărturisit că este afectat de această situație și i-a oferit un răspuns comediantului. Iată ce a spus!

Dani Oțil nu s-a mulțumit cu succesul în televiziune, așa că a devenit și antreprenor. Bineînțeles că și acolo a dat lovitura, dar niciodată nu poți mulțumi pe toată lumea. Mai mult, printre persoanele ”nemulțumite” se află și un amic de-al său, Bobonete. Ce a spus despre restaurantul prezentatorului TV? Dani e deranjat!

După cum vă spuneam, Dani Oțil deține un restaurant în zona de nord a Capitalei, intitulat „The Grill”. Ei bine, preparatele delicioase și atmosfera plăcută vin la pachet cu prețuri pe măsură. În urmă cu ceva timp, Mihai Bobonete l-a avut invitat în podcast-ul său pe Răzvan Simion, colegul lui Dani Oțil.

Printre alte subiecte dezbătute, cei doi au atins tema legată de restaurantul pe care prietenul lor îl deține. Atunci, Mihai Bobonete a făcut o glumă care nu i-a picat foarte bine prezentatorului TV.

„Când a venit nota aia, eu am crezut că voi v-ați certat. I-am zis Cătălinei: «Eu cred că «Neața cu Răzvan și Dani» rămâne doar cu Răzvan». Mâncasem niște felii de șnițel și șuncă.

M-am uitat pe notă și am văzut 15 milioane (lei vechi), m-am uitat și pe spate și am zis că e greșită. Nu eram și noi frații lui Dani? Eu am crezut că doar ne arată nota. Când am văzut că am primit nota de 15 milioane, am crezut că am spart ceva, când am venit de la baie, vreo sticlă de vin. Foarte urât m-am simțit. I-am zis că nu mai vin”, a spus Mihai Bobonete în podcast.