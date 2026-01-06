Cei mai în vârstă actori de la Hollywood. Cine sunt titanii Generației de Aur care încă joacă în filme

Cei mai în vârstă actori de la Hollywood. Chiar dacă s-ar putea să pară greu de crezut, există încă o serie de actori din Epoca de Aur a Hollywood-ului care încă mai sunt în viață.

Mulți dintre acești actori au jucat roluri emblematice atât în ​​film, cât și în televiziune. Având vârsta de 90 de ani și peste, unii dintre acești actori nu mai lucrează, dar există destul de mulți dintre ei care sunt încă activi și în ziua de azi, scrie MSN.

Cei mai în vârstă actori de la Hollywood

Sunt mulți actorii foarte cunoscuți care au ajuns la o vârstă venerabilă, iar unii dintre ei nu mai activează în industria filmului. Alții, însă, încă sunt prezenți pe ecrane, fie că vorbim de film, fie că vorbim de producții de televiziune. Iată-i pe câțiva dintre ei:

Sophia Loren

Actrița italiană a fost una dintre cele mai mari vedete ale Epocii de Aur a Hollywood-ului. Sophia Loren s-a născut pe 20 septembrie 1934, la Roma, Italia. Are 91 de ani.

Clint Eastwood

De la „Trilogia Dollars” a lui Serio Leone la filmele „Dirty Harry” și nu numai, Clint Eastwood este unul dintre cei mai în vârstă actori de la Hollywood care încă mai joacă și joacă în filme. S-a născut pe 31 mai 1930, în San Francisco, California. Are 95 de ani.

Judi Dench

Dame Judi Dench, câștigătoare a zece premii BAFTA, este una dintre cele mai apreciate actrițe din lume. Este cunoscută pentru rolurile sale în mai multe filme „James Bond”, printre multe altele. Judi Dench s-a născut pe 9 decembrie 1934, în Heworth, York. Are 91 de ani.

Julie Andrews

Actrița este cunoscută pentru rolurile sale emblematice din filme precum „Marry Poppins” (1964) și „Sunetul muzicii” (1965). La vârsta de 90 de ani, Julie Andrews continuă să lucreze și în ziua de azi. S-a născut pe 1 octombrie 1935, în Walton-on-Thames, Marea Britanie.

Mel Brooks

Mel Brooks a avut o carieră de succes ca actor, comediant și regizor. Cunoscut pentru filme precum „Spaceballs” (1987), Mel Brooks este încă în viață la vârsta de 99 de ani. Actorul s-a născut pe 28 iunie 1926, în Brooklyn, New York.

Eva Marie Saint

Eva Marie Saint este în prezent cea mai în vârstă câștigătoare a unui premiu Oscar în viață. Actrița a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru rolul său din „On the Waterfront” (1955). În vârstă de 101 ani, ea s-a născut pe 4 iulie 1924, în Newark, New Jersey.

Joan Collins

Actrița engleză este cunoscută mai ales pentru rolul său din telenovela „Dynasty”, pentru care a câștigat un Glob de Aur. Joan Collins s-a născut pe 23 mai 1933, la Londra, Marea Britanie. Acum are 92 de ani.

Michael Caine

Actorul englez a devenit cunoscut în anii 1960 cu filme precum „The Italian Job” (1969). Michael Caine a avut o carieră de mare succes. S-a născut pe 14 martie 1933, la Londra, Marea Britanie, și are acum 92 de ani.

Shirley MacLaine

Actrița a jucat în filme precum „The Trouble with Harry” (1955) și „Terms of Endearment” (1983), pentru care a câștigat un premiu Oscar. Shirley MacLaine s-a născut pe 24 aprilie 1934, în Richmond, Virginia. În prezent, are 91 de ani.

Robert Wagner

Robert Wagner a jucat în mai multe seriale TV de succes, inclusiv „It Takes a Thief” și „Hart to Hart”. Actorul a avut succes și în filme precum „The Towering Inferno” (1974) și filmele „Austin Powers”. S-a născut pe 10 februarie 1930, în Detroit, Michigan. Wagner a împlinit 95 de ani în 2025.

CITEȘTE ȘI:

Cum arată „Iadul pe Pământ”, închisoarea federală în care a fost încarcerat Nicolas Maduro

Roboții umanoizi vor putea să simtă durerea și să aibă reflexe. Noua invenție a oamenilor de știință