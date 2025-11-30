Criză în supermarketurile din România, chiar înainte de sărbători! Alimentul care nu se mai găsește la raft

Cu doar câteva săptămâni înainte de sărbătorile de iarnă, românii au de-a face cu o ”criză” alimentară. Rafturile cu ouă ale supermarketurilor se golesc de la o zi la alta, însă puțini știu care este, de fapt, motivul real pentru dispariția misterioasă a acestor alimente.

În ultima perioadă, fermierii români au exportat masiv ouă în țările afectate de gripa aviară, pe bani mai mulți, România devenind astfel lider în Uniunea Europeană la exportul de ouă și carne de pui. Întreaga „criză de ouă” ar fi pornit, de fapt, de la ouăle Cod 3, care ar uma să fie complet eliminate de pe rafturile magazinelor alimentare.

De unde provin ouăle Cod 3

Fiecărui ou comercializat în România i se atribuie un cod – care este imprimat pe coajă. Prima cifră indică metoda de creștere a găinii: găini crescute în cușcă, în aer liber, la sol sau în hale. Următoarele două litere de pe ou indică țara de origine (ex: RO pentru România), iar restul cifrelor numărul de identificare al fermei producătoare.

0 – ou ecologic

1 – provenite de la găini crecute în aer liber

2 – de la găini cresute la sol, în hale

3 – provenite de la găini crescute în cuști (fiind cele mai ieftine ouă)

Ouăle care au Cod 3 ar urma să fie complet scoate de pe rafturile magazinelor. Găinile sunt cresute în cuști de dimensiunea unei coli de foi A4, fără acces la aer liber sau la sol. Aceste condiții nu doar că afectează bunăstarea animalelor, dar și calitatea ouălor sunt îndoielnice.

Deși ouăle Cod 3 sunt deja interzise în multe țări europene, consumatorilor români li s-a indus ideea că aceste ouă sunt la fel de bune ca cele din categoria 0,1,2. Prin urmare, așa-zisa ”criză de ouă” este, de fapt, o reorganizare și aliniere la standardele europene. În viitor, este posibil ca ouăle Cod 3 să dispară de pe rafturile magazinelor, iar fermierii să se adapteze și să modernizeze complet femele.

Atenție la carnea de porc din Lidl și Kaufland. De unde sunt aduse produsele care se află în rafturile supermarketurilor

Mănânci varză murată din supermarket? Ce conține, de fapt + reacția Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România