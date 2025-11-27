Mănânci varză murată din supermarket? Ce conține, de fapt + reacția Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România

Varza este o legumă esențială în bucătăria românească, fiind folosită în preparate tradiționale, precum sarmalele sau diferite garnituri de iarnă. Mulți români aleg să mureze varza în butoaie, adăugându-i diverse condimente, pentru a obține un preparat savuros, perfect pentru sezonul rece. Totuși, există și persoane care nu au timp sau nu se pricep să mureze varza acasă, așa că o cumpără deja murată din supermarket. Ce conține, de fapt, varza murată din magazin – vedeți în rândurile de mai jos!

Varza murată reprezintă o sursă naturală de probiotice și antioxidanți. Acești compuși pot reduce inflamațiile din corp și pot contribui la un nivel optim de energie. Pentru mulți români, varza murată nu reprezintă doar un aliment tradițional, ci și o sursă valoroasă de nutrienți esențiali pe timpul iernii.

Ce conține, de fapt, varza murată din magazin

De asemenea, varza murată este cunoscută pentru conținutul său ridicat de vitamine și minerale, esențiale pentru sănătatea generală. Este bogată în vitaminele C și K, susține sistemul imunitar și sănătatea oaselor. De asemenea, are un conținut ridicat de fibre, care ajută la o digestie sănătoasă și contribuie la o bună funcționare a intestinelor.

Pe lângă sare, apa, condimente și conservant, Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România a semnalat, într-un mesaj postat în mediul online, că varza din comerț conține și sorbat de potasiu. Aceasta este o substanță utilizată ca și conservant, despre care se recomandă să fie consumat cu prudență.

„Promoție! Varză murată cu sorbat de potasiu la doar 11 lei/kg!!!”, a fost mesajul postat în mediul online.

Reacțiile nu au întârziat să apară și unul dintre utilizatori a comentat: „Aceasta varză este murată sau așa se zice cu substanțe toxice și ar trebui interzisă consumului uman !”

Sorbatul de potasiu (E202) nu este considerat periculos în cantități mici, dar poate cauza reacții alergice la anumite persoane și nu este permis în produsele pentru sugari și copii mici.

Ce este sorbatul de potasiu – E202?

Sorbatul de potasiu sau E202 este un aditiv alimentar din categoria conservanţilor. Pentru uz industrial se obţine prin procedee chimice, fiind sarea de potasiu a acidului sorbic E 200.

Este bun conservant în special faţă de mucegaiuri şi drojdii, nefiind eficient împotriva bacteriilor. Prezintă activitate optimă la pH mai mic de 6,5 (produse acide şi uşor acide).

Sorbaţii se mai utilizează şi în combinaţie cu benzoaţii în produse precum băuturile aromate nealcoolice (răcoritoare), băuturi alcoolice slabe, concentrate lichide de ceai (utilizate la dozatoare), unele produse din fructe şi legume conservate, gemuri şi jeleuri cu conţinut scăzut de zahăr, măsline şi produse pe bază de măsline, produse din peşte, crustacee, creveţi, moluşte, sosuri emulsionate şi neemulsionate, condimente, mirodenii, muştar, salate preparate, deserturi pe bază de produse lactate netratate termic, la conservarea ouălor în stare lichidă, în alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale, suplimente alimentare lichide şi gumă de mestecat, conform infocons.ro.

