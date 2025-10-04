Cine este Angelina Pavel, concurenta de la Vocea României 2025 care a făcut-o pe Irina Rimes să plângă

Angelina Pavel este tânăra de 17 ani care a reușit să întoarcă toate scaunele celor 5 jurați de la Vocea României. Momentul adolescentei a provocat un val de emoții în platoul emisiunii, Irina Rimesc fiind cea care a cedat și a izbucnit în lacrimi. De asemenea, Theo Rose și Smiley au recunoscut-o pe Angelina de pe rețelele de socialziare.

Deși are doar 17 ani, Angelina Pavel a reușit să impresioneze întreaga audiție de la Vocea României. Adolescenta este din București, a crescut într-o familie de artiști și nu este străină de tot ceea ce implică viața de pe scenă a muzicanților. Mama sa a fost cea care a încurajat-o și a îndrumat-o spre muzică, dar și pentru actorie, cea de-a doua pasiune a sa.

Angelina Pavel a întors toate cele 5 scaune de la Vocea României

Angelina este studentă la Liceul de Muzică ”Dinu Lipatti” din București, a studiat pianul și canto jazz. Visul ei este să devină un nume cunoscut pe scena muzicii din România, iar pe viitor are de gând să studieze și la UNATC.

În ediția de vineri, 3 octombrie, Angelina a urcat pe scena de la Vocea României și a interpretat melodia ”Anyone” de la Demi Lovato, interpretare care i-a lăsat pe jurat cu gura căscată. Adolescenta de 17 ani a întors toate cele 5 scaune, însă Irina Rimes a fost de-a dreptul copleșită de emoții. Artista s-a întors prima cu scaunul, a trăit momentul din plin, iar la final a izbugnit în lacrimi.

Irina Rimes: „Oricum trebuie să mă adun, că îmi este foarte greu în momentul ăsta să vorbesc, deși puteți să ziceți voi. (…) Angelina, interpretarea ta la piesa asta mi-a adus mie aminte de o chestie care e cumva și o traumă pentru mine, dar e și un lucru frumos. Tu știi de ce m-am apucat eu de cântat? Pentru că atunci când vorbeam nu mă asculta nimeni. Eu nu știu dacă o să vii la mine în echipă, dar mi-aș dori foarte mult pentru că îmi place mult vocea ta, dar ceea ce mi-ai dăruit tu în seara asta este mult mai prețios decât orice și îți mulțumesc pentru asta!”

După ce a cântărit propunerile și ofertele celor 5 jurați, Angelina a ales să meargă în echipa lui Smiley, cel care a declarat că a rămas impresionat de prestația sa din emisiune, dar și de pe rețelele de socializare, acolo unde a remarcat-o cu mult timp înainte să o întâlnească la Vocea României.

”Ca să înțelegeți cum e soarta asta. Mi-a apărut pe TikTok un cover făcut de ea la piesa >. I-am dat like, i-am dat repost, mi-a plăcut foarte mult. I-am trimis-o șefului de la label-ul HaHaHa Production, să vedem dacă putem să lucrăm împreună. Și după două zile mă întâlnesc cu ea la Vocea României. Vezi ce înseamnă soarta? Vezi ce înseamnă un like la momentul potrivit? Angelina este o voce fantastică. Mă bucur foarte mult că a venit la mine în echipă mai ales că deja eu mental o luasem la mine-n echipă”, a povestit Smiley.

