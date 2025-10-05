Anghel Damian știe exact cum să o dea pe spate! Theo Rose, reacţie savuroasă după surpriza de proporții pusă la cale de soț! “Nu știu cum Doamne iartă-mă a făcut”

Theo Rose este recunoscătoare pentru viața pe care o are. Castingul la “Clanul” a fost punctul de cotitură din viața ei, care a propulsat-o în atenția publicului ca și actriță, dar care i-a adus, după o vreme, și sufletul pe pereche. Anghel Damian, regizorul și producătorul serialului, este jumătatea ei. Cei doi au împreună un băiat, Sasha, iar în urmă cu un an s-au și căsătorit. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, antrenoarea de la Vocea României a vorbit despre viața alături de Anghel Damian. Regizorul dă dovadă de multă creativitate și inspirație nu doar pe plan profesional, ci și în viața de zi cu zi. Cea mai recentă surpriză a dat-o pe spate pe Theo Rose.

Theo Rose și Anghel Damian obișnuiesc să își facă surprize fie că au legătură cu un moment aniversar, fie fără vreo ocazie specială. Artista a vorbit, pentru CANCAN.RO, despre modul în care lucrurile s-au așezat în viața ei, ajungând să trăiască fix ce și-a dorit.

Theo Rose: „Îmi propusesem ca de la 27 de ani să am un copil. La 26 pe final am născut”

CANCAN.RO: Crezi în destin? Mi-ai povestit cum ai învățat în mașină replicile pentru castingul de la Clanul. Privind în urmă, castingul acela ți-a adus realizări pe toate planurile.

Theo Rose: Da. Acum că ai luat-o așa din urmă, cred că da, este mâna destinului. Ceva acolo de dinainte o fi prestabilit. Acum nu știu în ce măsură și în ce procent suntem și noi responsabili de ele. Dar eu am destin frumos nu ți se pare?

CANCAN.RO: Mi se pare că lucrurile s-au așezat atât de frumos și continuă în aceeași manieră.

Theo Rose: Sunt foarte bucuroasă pentru viața mea, sunt foarte mândră de tot ce mi se întâmplă și sper să fie la fel de bine. Adică eu mă rog la Dumnezeu să o țină tot așa. Nu mai sunt multe lucruri de cerut. Sigur că mai există visuri, lucruri încă neîmplinite, dar dacă sunt sănătoasă, se rezolvă, da.

CANCAN.RO: Cum arată viața în trei?

Theo Rose: Foarte frumoasă, evident. Mie nu mi-a plăcut niciodată să fiu singură și mi-am dorit de când eram mult mai mică să am o familie. Îmi propusesem ca de la 27 de ani să am un copil, ce-i drept.

Și am fost foarte aproape, la 26 pe final am născut. Deci, practic mi-am respectat cumva planul stabilit în copilărie, dacă a fost stabilit ceva. Eu m-am ținut de ce am visat în privința tuturor aspectelor vieții mele. Cu cariera sunt în punctul în care am visat că o să fiu.

Theo Rose: „E o bijuterie din 1920 și ceva. A licitat pentru ea”

CANCAN.RO: Care e mai romantic dintre tine și Anghel? Cine face surprize mai des?

Theo Rose: Nu, amândoi avem treaba asta. În ultima vreme, sincer, eu am fost așa un pic… Nu prea am știut cu ce să-l mai surprind. El întotdeauna găsește ceva, adică mi se pare că e foarte inspirat. Mă rog, e și bun pe creativ, că d-aia e pe aici marele regizor. Eu cred că trebuie să îmi descarc chat GPT să mă mai consult un pic, am nevoie de inspirație.

CANCAN.RO: Care a fost cea mai recentă surpriză pe care ți-a făcut-o soțul?

Theo Rose: A fost un cadou foarte valoros. Mi l-a dat cu mult înainte de ziua mea. Dar e ceva care are legătură cu spectacolul meu “Pe vechi”. E o bijuterie din 1920 și ceva. A licitat pentru ea. Nu știu ce Doamne iartă-mă a făcut, dar îți dă așa o lacrimă, că obiectul ăla a trecut pe la niște personalități. Asta a fost surpriza. Nu știu dacă a fost ultima, ți-am zis-o pe cea pe care mi-am adus-o aminte.

Foto: Pro TV/ Instagram

