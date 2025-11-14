Ce va face Gabi Tamaș cu cei 32.000 euro de la Asia Express? Colega de la Antena 1 căreia a decis să-i doneze o parte din bani

Gabi Tamaș și Dan Alexa au câștigat competiția Asia Express. Aceștia au cucerit publicul prin determinarea și spiritul lor de echipă. După finală, Gabi Tamaș a transmis un mesaj emoționant către adversarii săi, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion. Acesta a mai spus că îi va oferi Olgăi Barcari 5.000 de euro din premiul câștigat.

Ce va face Gabi Tamaș cu cei 32.000 euro de la Asia Express?

Cursa a fost extrem de intensă, iar echipa fotbaliștilor, formată din Dan Alexa și Gabi Tamaș, a reușit să câștige marele premiu Asia Express. Chiar dacă nu au fost pe locul întâi la început, Gabi Tamaș și Dan Alexa au recuperat rapid teren și, în finala cu Alexandru Ion și Ștefan Floroaica, au dat tot ce aveau mai bun.

„Nu credeam niciodată că vom ajunge aici. Sunt momente unice, suntem fericiți”, au spus cei doi.

Gabi Tamaș a spus că nu se aștepta să ajungă atât de departe în competiție și că, pe lângă marele premiu, el și Dan Alexa au câștigat și niște oameni extraordinari. De asemenea, fostul fotbalist a transmis și un mesaj emoționant pentru Ștefan Floroaica și Alexandru Ion.

„Cred că cel mai mare câștig pentru noi este faptul că voi, cei de acasă, i-ați cunoscut pe Gabi și pe Dan, nu pe Tamaș și pe Alexa. Ci pe doi băieți – unul din Brașov, unul din Caransebeș – care au plecat în povestea asta cu gândul să se simtă bine, să descopere locuri noi și să se bucure de tot ce trăiesc. Evident, spiritul competiției e în noi, fără doar și poate, și nu avea cum să nu se instaleze într-o confruntare la un asemenea nivel. Suntem fericiți pentru tot ce am trăit acolo și, sincer, nu ne-am așteptat să ajungem unde am ajuns.

Un alt câștig la fel de important este faptul că am câștigat prieteni, am câștigat o familie, am cunoscut niște oameni absolut extraordinari. Mulțumim întregii echipe Asia Express – o echipă care face performanță, o echipă de oameni dedicați, o echipă care va rămâne mereu în sufletul nostru. Și vă mulțumim vouă, celor de acasă, pentru toată susținerea și toate mesajele pe care le-am primit de la voi. Și un mulțumesc special pentru Ștefan și Alex. Nu cred că putea exista o finală la fel de tare dacă nu eram cu voi. Tot ce ați făcut în competiția asta și în finala din Seul ne-a motivat și pe noi. Sunteți parte din povestea asta și rămâneți acolo”.

După finală, Gabi Tamaș a făcut o declarație neașteptată. În momentul în care prezentatoarea emisiunii a spus că el și Dan Alexa sunt marii câștigători ai premiului de 35.000 de euro, Gabi Tamaș a corectat-o, spunând că premiul va fi doar de 30.000.

„30.000, ca 5 i-i dau lui Olga!”, a spus Tamaș, referindu-se, evident, la Olga Barcari.

Însă, cei doi câștigători nu vor pleca acasă nici măcar cu acești bani. Premiul oferit în cadrul competiției Asia Express a fost crescut în acest an de către Antena 1, crescând de la suma inițială de 30.000 de euro la 35.000 de euro. Totuși, din această sumă se scad impozitele, iar calculul va fi la fel ca cel din anul trecut.

Potrivit articolului 108 din Codul Fiscal, pentru venituri obținute de premii între 66.750 și 445.000 lei, se percepe un impozit de „667 lei + 16% pentru ceea ce depăşeşte suma de 66.750 lei”. Ținând cont de cursul valutar la zi, înseamnă că premiul pus în joc a fost de 177.923,16 lei. lei, o sumă care depășește plafonul de 66.750 lei cu suma de 111.750 lei, adică – 177.923 – 66.750= 111.173 de lei.

667 + 16% x 111.173 = 667 + 13.206= 14.073 lei

177.923,16 lei – 14.073 = 163.850 lei, adică 32,230 euro.

Dacă e să împărțim suma la doi, va veni în jur de 16.000 de euro fiecare. La această sumă se mai adaugă și amuletele, adică câte 2000 de euro fiecare, ajungând la suma de 18.000 de euro fiecare.

