Gabi Tamaș a decis pe cine ar trimite la Asia Express! Numele lui te va surprinde: „Cred că ar trece cu ușurință peste greutăți”

De: Andreea Stăncescu 13/11/2025 | 21:40
Gabi Tamaș a decis pe cine ar trimite la Asia Express! Numele lui te va surprinde: Cred că ar trece cu ușurință peste greutăți
Pe cine ar trimite Gabi Tamaș în Asia Express / Sursa foto: Antena 1
Gabi Tamaș și Dan Alexa au reușit să câștige competiția Asia Express după ce au trecut prin numeroase probe dificile, care le-au testat rezistența, răbdarea și capacitatea de adaptare. Fostul fotbalist a spus că experiența a fost complet diferită de cantonamentele prin care a trecut de-a lungul carierei și a dezvăluit și pe cine ar trimite el în competiție dintre colegii de breaslă.

Gabriel Tamaș și Dan Alexa au impresionat pe toată lumea în cadrul competiției „Asia Express”, reușind să își dovedească rezistența, determinarea și spiritul de echipă în fața provocărilor dure. Cei doi foști fotbaliști au trecut prin probe dificile, care le-au testat limitele fizice și mentale, și au reușit să câștige competiția, demonstrând că perseverența și colaborarea pot duce la succes chiar și în cele mai dificile condiții.

Fotbalistul recunoaște că realitatea competiției poate tensiona relațiile personale și că este mai ușor să faci față provocărilor alături de un prieten decât de partenerul de viață. El și-a dorit să evite conflictele inutile, prioritizând rezistența și colaborarea în fața dificultăților.

„Chiar m-am gândit să merg cu ea, dar nu… La asemenea probe, venind cu partenera, cu soția, cu o fată, este foarte greu, credeți-mă! Este foarte greu, pentru că ai, să spunem așa, acasă, un alt fel de viață. Și, când te duci și dai de greu, poate se schimbă persoana și intervin certurile. Și mai bine lăsăm certurile pentru altă dată. Mergi cu un prieten și treceți împreună peste greutăți”, a povestit Gabi Tamaș.

Pe cine ar trimite în Asia Express

Întrebat cine ar fi candidatul ideal pe care l-ar trimite el în competiție, răspunsul său a fost surprinzător și anume Adrian Mutu. El consideră că rezistența și adaptabilitatea l-ar ajuta să ajungă cât mai departe în competiția Asia Express.

„Nu știu, chiar nu știu! Aș vrea pe Adrian Mutu să-l văd. Cu cine se duce rămâne la aprecierea lui. Mi-ar plăcea să-l văd! 100% ar face față. Îl știu pe Adi și cred că ar trece cu ușurință peste greutăți”, a mai spus căștigătorul Asia Express.

Sursa foto: Social media

×