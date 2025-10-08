Acasă » Știri » Nicolle Fota se mută definitiv din România! Țara în care ‘fuge’ după relația cu Cătălin Botezatu

De: Irina Vlad 08/10/2025 | 08:36
Povestea de dragoste dintre Cătălin Botezatu și tinerica Nicolle Fota e de domeniul trecutului. Cei doi s-au iubit o perioadă scurtă de timp, iar acum fotomodelul are de gând să se detașeze complet de ceea ce a trăit cu designerul. Și-a făcut bagajele și se pregătește să plece definitiv din România!

Cătălin Botezatu și Nicolle Fota s-au iubit preț de câteva luni. El are 58 de ani, ea 18, însă, așa cum este vorba, în dragoste și în război este permis orice. Diferența de vârstă dintre cei doi nu a fost un obstacol în calea fericirii lor, însă lanțul de iubire s-a rupt mai repede decât s-ar fi așteptat oricine.

Nicolle Fota pleacă din România, după despărțirea de Cătălin Botezatu

Designerul și tânărul fotomodel nu mai formează un cuplu de câteva luni. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Cătălin Botezatu a declarat că a ajuns într-un punct al vieții sale în care își dorește o femeie care știe ce vrea de la ea și de la bărbatul de lângă ea, iar Nicolle nu a ajuns încă la o astfel de maturitate emoțională.

„Nu am timp să cresc copii! Nicolle e foarte drăgălașă, e o tipă foarte faină. I-am spus de la început că mie îmi plac femeile care știu ce vor. Ea este încă un copil, dar știe ce vrea. A învățat într-o perioadă scurtă multe de la mine”, a mărturisit designerul pentru Cancan.

După separare, Nicolle Fota are de gând să își reorganizeze viața și cariera. Tânăra este deja pe picior de plecare din România și urmează să semneze o colaborare cu una dintre cele mai renumite agenții de modele din Milano.

„La noapte plec la Milano. Urmează să semnez cu o agenție foarte bună, multe reclame, proiecte. Da, în perioada aceasta m-am ocupat de book-ul meu, l-am refăcut. E mult mai profesional. Plănuiesc asta. Vom vedea, dar da, este o opțiune”, a declarat Nicolle Fota.

De asemenea, Nicolle a mărturisit că a rămas în relații bune cu designerul și chiar îi ascultă și ține cont de sfaturile pe care le primește de la el.

„Noi am rămas într-o relație foarte ok. Ne respectăm. Îi ascult sfaturile în continuare, dar alegerile mele sunt strict ale mele. Rareori sunt influențată îndeajuns de mult încât să îmi schimb planurile. Nu i-am cerut o părere. Nu am vorbit despre asta, dar anticipez un răspuns pozitiv”,  a mai spus tânăra pentru Spynews.ro.

