Acasă » Știri » Starul din „Bridgerton” și „Wicked” cucerește titlul de cel mai sexy bărbat al anului. Jonathan Bailey, noul simbol al atracției în showbizul internațional

De: Anca Chihaie 04/11/2025 | 14:08
Jonathan Bailey/Foto: Profimedia

Actorul britanic Jonathan Bailey, cunoscut publicului pentru rolurile sale din serialele și musicalurile de succes „Bridgerton” și „Wicked”, a fost desemnat cel mai sexy bărbat în viață de prestigioasa revistă People.

Anunțul oficial va fi făcut în cadrul emisiunii „The Tonight Show with Jimmy Fallon”,  însă titlul a fost deja confirmat. La 35 de ani, Bailey se alătură astfel unei liste impresionante de vedete care au primit acest titlu de-a lungul anilor, de la Patrick Dempsey și John Legend, până la Channing Tatum.

Jonathan Bailey, desemnat cel mai sexy bărbat în viață

Jonathan Bailey a reușit să câștige inimile publicului prin combinația sa de talent, carismă și prezență scenică. În musicalul „Wicked”, el a interpretat rolul lui Fiyero, demonstrând atât abilități actoricești, cât și calități de dansator, ceea ce i-a consolidat popularitatea pe plan internațional.

În paralel, rolul său din „Bridgerton” i-a adus o recunoaștere suplimentară în rândul fanilor serialelor de epocă, consolidându-i statutul de actor versatil și de top în industria de divertisment. De asemenea, prezența sa în producții cinematografice precum „Jurassic World Rebirth”, alături de actrița Scarlett Johansson, a atras atenția asupra carismei și chimiei sale pe ecran, demonstrând capacitatea de a se adapta la proiecte diverse și de a-și cuceri publicul în mod constant.

Această recunoaștere marchează și cea de-a 40-a aniversare a ediției speciale People dedicată titlului de „cel mai sexy bărbat în viață”. De-a lungul celor patru decenii, revista a consacrat vedete de renume internațional, iar alegerea lui Bailey reflectă evoluția gusturilor publicului contemporan și atracția pentru personalități autentice, talentate și cu o prezență puternică pe ecran. Popularitatea sa recentă în sondajele cititorilor People a fost alimentată de carisma naturală și de abilitatea de a se conecta cu fanii, precum și de prezența sa activă în mediul online.

