Starul din „Bridgerton” și „Wicked” cucerește titlul de cel mai sexy bărbat al anului. Jonathan Bailey, noul simbol al atracției în showbizul internațional

Actorul britanic Jonathan Bailey, cunoscut publicului pentru rolurile sale din serialele și musicalurile de succes „Bridgerton” și „Wicked”, a fost desemnat cel mai sexy bărbat în viață de prestigioasa revistă People.

Anunțul oficial va fi făcut în cadrul emisiunii „The Tonight Show with Jimmy Fallon”, însă titlul a fost deja confirmat. La 35 de ani, Bailey se alătură astfel unei liste impresionante de vedete care au primit acest titlu de-a lungul anilor, de la Patrick Dempsey și John Legend, până la Channing Tatum.

Jonathan Bailey a reușit să câștige inimile publicului prin combinația sa de talent, carismă și prezență scenică. În musicalul „Wicked”, el a interpretat rolul lui Fiyero, demonstrând atât abilități actoricești, cât și calități de dansator, ceea ce i-a consolidat popularitatea pe plan internațional.

În paralel, rolul său din „Bridgerton” i-a adus o recunoaștere suplimentară în rândul fanilor serialelor de epocă, consolidându-i statutul de actor versatil și de top în industria de divertisment. De asemenea, prezența sa în producții cinematografice precum „Jurassic World Rebirth”, alături de actrița Scarlett Johansson, a atras atenția asupra carismei și chimiei sale pe ecran, demonstrând capacitatea de a se adapta la proiecte diverse și de a-și cuceri publicul în mod constant.

Această recunoaștere marchează și cea de-a 40-a aniversare a ediției speciale People dedicată titlului de „cel mai sexy bărbat în viață”. De-a lungul celor patru decenii, revista a consacrat vedete de renume internațional, iar alegerea lui Bailey reflectă evoluția gusturilor publicului contemporan și atracția pentru personalități autentice, talentate și cu o prezență puternică pe ecran. Popularitatea sa recentă în sondajele cititorilor People a fost alimentată de carisma naturală și de abilitatea de a se conecta cu fanii, precum și de prezența sa activă în mediul online.

