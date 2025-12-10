Acasă » Știri » Cauzele ascunse ale carenței de fier. Mulți români ignoră simptomele!

Cauzele ascunse ale carenței de fier. Mulți români ignoră simptomele!

De: Paul Hangerli 10/12/2025 | 05:40
Cauzele ascunse ale carenței de fier. Mulți români ignoră simptomele!

Carența de fier, cunoscută ca anemia feriprivă, este o problemă de sănătate tot mai întâlnită, iar medicii avertizează că acest deficit acționează ca un hoț silențios care îți fură treptat energia, puterea și capacitatea de concentrare. În esență, organismul nu mai are rezerve suficiente pentru a produce hemoglobina, componenta vitală care transportă oxigenul în sânge.

Când nivelul hemoglobinei scade drastic, toate organele încep să sufere în liniște. Mușchii nu mai primesc suficient oxigen, creierul intră în „mod de economie”, iar fiecare activitate banală devine o luptă. Oboseala cronică și respirația dificilă sunt doar începutul, simptomele se amplifică treptat, iar viața de zi cu zi se transformă într-o cursă cu obstacole. Partea bună? Printr-o dietă corectă și suplimente administrate la recomandarea medicului, anemia se poate ameliora semnificativ sau chiar vindeca.

Cauzele ascunse ale carenței de fier

Carența de fier poate izbucni din cele mai neașteptate motive, iar în spatele ei se află o combinație de factori pe care mulți îi ignoră. Dieta săracă în alimente bogate în fier este principala problemă, în special în cazul femeilor însărcinate sau al copiilor aflați în perioade de creștere accelerată, când organismul are nevoie de minerale în cantități mai mari. Pierderile de sânge, fie că provin din menstruații abundente, naștere, afecțiuni digestive precum ulcerul sau polipii intestinali, ori hemoragii interne greu de depistat, pot secătui rapid rezerva de fier a organismului.

Chiar și anumite medicamente analgezice pot provoca sângerări gastrice, fără ca pacientul să știe. În plus, unele boli împiedică absorbția corectă a fierului, cum ar fi boala celiacă sau modificările digestive apărute după operații precum bypass-ul gastric. Riscul este prezent la oricine, dar femeile aflate la menstruație, persoanele cu diete dezechilibrate, cei care donează sânge frecvent sau copiii în plină dezvoltare sunt cei mai expuși.

Carența de fier poate cauza anemie. sursă – Freepik

Semnele carenței de fier pot părea banale la început, motiv pentru care multe persoane le pun pe seama oboselii zilnice, stresului sau lipsei de somn. Starea de epuizare constantă, pielea palidă, respirația greoaie și amețelile sunt printre primele semnale de alarmă. Dar, pe măsură ce deficitul se agravează, apar manifestări bizare: pofte inexplicabile pentru substanțe necomestibile precum gheața sau chiar pământul, furnicături în picioare, limbă umflată, extremități reci, dureri de cap puternice, palpitații sau unghii fragile care se rup la cea mai mică atingere. Problema este că mulți trăiesc ani întregi cu aceste simptome fără să știe motivul real, iar anemia este descoperită abia după un set de analize uzuale. Lăsată netratată, boala poate duce la complicații grave: tulburări de ritm cardiac, risc crescut de infecții, nașteri premature, întârzieri de dezvoltare la copii și, în cazuri severe, insuficiență cardiacă.

Cum se pune diagnosticul

Diagnosticarea carenței de fier este simplă, dar esențială. Prima investigație recomandată este hemoleucograma completă, o analiză de bază care dezvăluie nivelul hemoglobinei, al hematocritului și al celorlalte componente ale sângelui. La persoane cu anemie feriprivă, valorile hemoglobinei și ale hematocritului sunt semnificativ mai mici decât limitele normale.

Alte analize pot completa tabloul, electroforeza hemoglobinei pentru a identifica tipul exact de anemie, sideremia și feritina pentru a măsura rezervele reale de fier din organism. Dacă medicul suspectează o sângerare internă, poate recomanda investigații precum endoscopia, colonoscopia sau testul de sânge ocult în scaun. Toate aceste proceduri sunt cruciale pentru a depista atât deficitul, cât și cauza reală care l-a provocat.

Cum prevenim carența de fier

Prevenția este cheia, iar o dietă bogată în nutrienți este cel mai eficient scut împotriva anemiei. Alimentele bogate în fier, precum carnea roșie, ouăle, fructele de mare, fasolea, spanacul, broccoli, semințele de dovleac, cerealele fortificate sau fructele uscate, ar trebui să fie prezente în meniul săptămânal al oricărei persoane. Vitamina C joacă un rol crucial deoarece ajută organismul să absoarbă fierul, astfel că citricele, kiwi-ul, ardeii grași, căpșunile și varza sunt aliați de nădejde.

Pentru un plus de savoare și sănătate, smoothie-urile cu papaya, pepene și căpșuni, sucurile naturale de citrice sau salatele bogate în legume, ou și telemea sunt soluții practice, gustoase și rapide. Iar în cazul copiilor, introducerea treptată a alimentelor bogate în fier după vârsta de 6 luni și consumul cerealelor speciale pentru cei mici sunt pași esențiali.

Tratamentul carenței de fier

Suplimentele cu fier sunt eficiente, dar trebuie administrate doar la recomandarea medicului, pentru că doza corectă diferă de la o persoană la alta. De obicei, se iau pe stomacul gol pentru absorbție optimă, dar pot provoca constipație sau arsuri gastrice. Tratamentul este de durată, uneori câteva luni, alteori chiar peste un an, însă primele semne de îmbunătățire apar încă din prima săptămână.

Pe lângă suplimente, medicul poate trata și cauza carenței, contraceptive pentru reducerea fluxului menstrual, antibiotice pentru ulcer, operații pentru eliminarea fibromelor sau polipilor care provoacă sângerări, ba chiar transfuzii în cazurile extreme. Concluzia specialiștilor este clară, cu un stil de viață sănătos, analize regulate și atenție la primele simptome, carența de fier poate fi prevenită cu succes.

