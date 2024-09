Cum se înțeleg acum Irina Rimes și Tudor Chirilă, de fapt. Cei doi jurați de la Vocea României s-au certat în urmă cu un an

Irina Rimes și Tudor Chirilă au la activ mai multe certuri. Jurații de la „Vocea României” se aprind repede, iar competiția aprigă îi face să sară la atac. În cele din urmă, Irina a recunoscut care este, de fapt, relația dintre ea și artist.

Sezonul 12 „Vocea României” a început în urmă cu puțin timp. În scaunele antrenorilor care decid cine merge mai departe se află Irina Rimes, Tudor Chirilă, Smiley și duo-ul format din Theo Rose și Horia Brenciu.

Irina Rimes a spus adevărul! Artista nu se ascunde și recunoaște că relația dintre ea și Tudor Chirilă este una tensionată. Mai mult, ea a spus că ultima ceartă dintre ei s-a terminat urât, iar producția nu știa ce să mai facă pentru a-i împăca pe cei doi.

„M-am certat cu Tudor foarte tare. Foarte, foarte tare. Atât de tare că el s-a dus în stânga și eu în dreapta. Am ieșit din platou. Producția s-a împărțit în două. Jumătate s-a dus să-l calmeze pe el, jumătate a venit să mă calmeze pe mine.”, a declarat Irina Rimes pentru Fresh by Unica .

CITEȘTE ȘI: Ce a făcut Irina Rimes în parcare când credea că n-o vede nimeni! A plecat spre pilates, iar printre mașini…

Tot răul spre bine! Cearta dintre ea și artist a făcut-o pe Irina să tragă o lecție importantă.

„În momentul acela am învățat că la «Vocea României» trebuie să uiți tot după 5 minute. Pentru că dacă urci în scaunul ăla și ești supărat pentru că cineva a zis ceva și ai luat-o personal, îți cade energia și nu mai poți să faci televiziune. Să faci televiziune înseamnă să fii tot timpul cu energia la maxim și să dai tot timpul din tine, chiar și atunci când n-ai. (…) Te duci și îți faci treaba. Cred că lecția cea mai importantă pentru mine a fost în momentul ăla. Poți să te superi, poți să explodezi, poți să ai o criză, dar după 5 minute trebuie să uiți tot ce s-a întâmplat și să ierți.”, a mai spus artista.

Irina Rimes a fost cerută recent în căsătorie de iubitul său francez, David Goldcher, într-un mod cu totul inedit. După aproape trei ani de relație, artistul a ales să facă marele pas într-o manieră care a îmbinat romantismul clasic cu un detaliu surprinzător. În locul unui inel de logodnă obișnuit, David a folosit un elastic de păr, ceea ce a transformat momentul într-unul unic și memorabil. Deși propunerea a fost departe de a fi una tradițională, Irina a spus un „DA” hotărât, marcând începutul unei noi etape în viața lor.

Când o fi atunci mă voi mărita. Și oricum nu o să știe nici…(…) M-a cerut o dată. Am făcut o dată piese împreună. Noi facem multă muzică împreună și am făcut o piesă în limba franceză, el s-a așezat în genunchi și m-a cerut cu un elastic de păr. Și am zis „da și aia a fost”, a dezvăluit Irina Rimes.