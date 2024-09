Ce declarație de dragoste i-a făcut iubitul francez Irinei Rimes. A cerut-o în căsătorie cu un elastic de păr!

Irina Rimes a primit cea mai frumoasă declarație de dragostea din partea iubitului francez! David și-a declarat public dragostea față de cântăreață printr-un gest romantic în mediul online. Iată ce mesaj i-a transmis acesta pe rețelele de socializare!

Recent, iubitul francez a postat un video pe TikTok, în care o îmbrățișează pe Irina, însoțit de faimoasa melodie a cântăreței, „Dudadu”. Videoclipul, extrem de apreciat de fanii cuplului, a adunat mii de aprecieri și comentarii, semn că cei doi formează un cuplu foarte îndrăgit. Se pare că David nu ezită să își arate sentimentele în fața lumii întregi, iar acest gest a subliniat și mai mult legătura strânsă dintre cei doi.

Citește și: IRINA RIMES L-A SORBIT DIN PRIVIRI PE FOSTUL! A UITAT CA ACTUALUL ERA LÂNGĂ EA! “CÂT DOARE DRAGOSTEA”

Irina Rimes, una dintre cele mai îndrăgite artiste de pe scena muzicală românească, a fost cerută recent în căsătorie de iubitul său francez, David Goldcher, într-un mod cu totul inedit. După aproape trei ani de relație, artistul a ales să facă marele pas într-o manieră care a îmbinat romantismul clasic cu un detaliu surprinzător. În locul unui inel de logodnă obișnuit, David a folosit un elastic de păr, ceea ce a transformat momentul într-unul unic și memorabil.

Deși propunerea a fost departe de a fi una tradițională, Irina a spus un „DA” hotărât, marcând începutul unei noi etape în viața lor.

„Când o fi atunci mă voi mărita. Și oricum nu o să știe nici…(…) M-a cerut o dată. Am făcut o dată piese împreună. Noi facem multă muzică împreună și am făcut o piesă în limba franceză, el s-a așezat în genunchi și m-a cerut cu un elastic de păr. Și am zis „da și aia a fost”, a dezvăluit Irina Rimes.