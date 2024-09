Irina Rimes, jurata de la Vocea României, se mărită: ”S-a așezat în genunchi și m-a cerut cu un elastic de păr”

Irina Rimes a fost cerută în căsătorie de iubitul său francez, David Goldcher. Artista a povestit că propunerea a fost făcută într-un mod inedit. Partenerul ei a combinat metoda clasică și romantică de a se apleca în genunchi cu un detaliu neobișnuit: în loc de inel, a folosit un elastic de păr. Cântăreața din juriul „Vocea României” a descris cum a avut loc acest moment special.

Irina Rimes a făcut anunțul mult așteptat! Clopotele de nuntă se aud în showbiz, după ce artista a spus „DA” și a relatat despre emoționantul moment al cererii în căsătorie, după aproape trei ani de relație. Detaliile au fost dezvăluite într-o emisiune TV.

Jurata de la Vocea României este într-o relație cu David de aproximativ trei ani și a menționat recent că și-a îmbunătățit cunoștințele de limba franceză pentru a comunica mai bine cu partenerul ei. De asemenea, a dezvăluit că relația lor decurge excelent și că face naveta între România și Franța pentru a se întâlni cât mai des.

Irina Rimes s-a logodit cu David Goldcher

Invitată în emisiunea „La Măruță”, cântăreața a lăsat să se înțeleagă că David Goldcher a făcut deja pasul important și a cerut-o în căsătorie. Așa cum era de așteptat, Irina a spus „da”.

Invitată în emisiunea moderată temporar de Pavel Bartoș, înainte de întoarcerea lui Cătălin Măruță în platou, acesta i-a adresat invitatei sale următoarele cuvinte: „Tot urlă lumea pe aici, îmi zice întreab-o când vrea să se mărite”.

Fiind o persoană directă, Irina Rimes nu a evitat subiectul și a povestit nu doar că a fost cerută în căsătorie, ci și cum s-a desfășurat momentul.

„Când o fi atunci mă voi mărita. Și oricum nu o să știe nici…(…) M-a cerut o dată. Am făcut o dată piese împreună. Noi facem multă muzică împreună și am făcut o piesă în limba franceză, el s-a așezat în genunchi și m-a cerut cu un elastic de păr. Și am zis „da și aia a fost”, a dezvăluit Irina Rimes.

Cum va arăta nunta Irinei Rimes

Cu toate acestea, artista a subliniat că nu își dorește un inel de logodnă, deoarece nu obișnuiește să poarte bijuterii.

„Oricum i-am zis că dacă vreodată mă cere, am zis că nu vreau inel, oricum eu nu sunt cu bijuteriile, nu port nimic, vreau o călătorie, du-mă într-o călătorie și ăla e inelul”, a mai spus jurata de la Vocea României.

Mai mult, cu altă ocazie, artista a mărturisit că visează să aibă trei petreceri de nuntă: una în România, alături de colegi, alta în Moldova, pentru a păstra tradițiile locului, dar și una în Franța.

„M-am gândit la trei, dar cred că e prea mult. Trei în sensul în care aș face una în vestul Franței. Smiley mi-a spus că vine la nunta mea numai dacă îl chem în Franța la un chateau. Și atunci, am zis că fac o nuntă pentru Smiley”, a povestit Irina Rimes.

