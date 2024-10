Biata Irina Rimes! Și-a întrebat iubitul când o cere de soție și… Ce a putut să îi răspundă David

Irina Rimes vrea să fie mireasă! Nu doar că vrea, dar l-a întrebat pe iubitul ei, David, când are de gând să facă nunta. Răspunsul lui a uimit pe toată lumea și a stârnit un val de reacții. Biata Irina!

Irina Rimes și David Goldcher formează un cuplu de trei ani, iar relația lor pare că este din ce în ce mai fericită. Deși ne-a obișnuit cu suferința din dragoste exprimată prin albumele ei, acum, Irina radiază și se vede clar că și-a găsit sufletul pereche. Totuși, ce i-a răspuns David atunci când a venit vorba de momentul în care artista va trebui să zică marele „DA!”?

Recent, Irina Rimes a postat un TikTok care a stârnit un val de reacții. Celebra artistă se afla alături de iubitul ei, atunci când au fost martorii unor miri care păreau să facă poze împreună. Irina nu a ratat momentul, a îndreptat camera spre proaspeții căsătoriți și i-a adresat iubitului ei marea întrebare: „David, tu când?” Răspunsul lui a fost…haios!

Este clar că David a înțeles ce voia Irina să spună, mai ales că el a început să vorbească câte puțin limba română, de când este într-o relație cu artista noastră. Totuși, el a preferat să se folosească de diferența de naționalitate și să ”evite” un răspuns concret.

Cu toate astea, în urmă cu ceva timp, Irina povestea despre momentul inedit al ”cererii” în căsătorie. Iubitul ei s-a așezat în genunchi în timp ce ei doi făceau o piesă împreună și a cerut-o pe artistă cu un… elastic de păr! Da, chiar ea a spus-o! Acest moment a fost un semn al iubirii lor mai mult, decât o cerere reală în căsătorie, pentru că Irina încă îi bate apropouri iubitului ei, după cum se vede.

Când o fi atunci mă voi mărita. Și oricum nu o să știe nici…(…) M-a cerut o dată. Am făcut o dată piese împreună. Noi facem multă muzică împreună și am făcut o piesă în limba franceză, el s-a așezat în genunchi și m-a cerut cu un elastic de păr. Și am zis „da și aia a fost”, a dezvăluit Irina Rimes.