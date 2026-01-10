Acasă » Știri » Știați că gemenii identici nu au aceleași amprente? Află aici cauzele

De: Paul Hangerli 10/01/2026 | 09:10
Amprente, sursa-pexels.com

Chiar dacă gemenii identici împart același ADN și pot fi aproape imposibil de deosebit la prima vedere, există un detaliu biologic care îi separă fără echivoc. Amprentele digitale nu sunt dictate exclusiv de genetică, ci se formează sub influența mediului din uter, transformând fiecare individ, chiar și pe cei „la indigo”, într-un caz unic.

La prima vedere, gemenii identici par copia perfectă unul a celuilalt. Au același ADN, trăsături aproape imposibil de deosebit și, uneori, până și aceleași gesturi. Cu toate acestea, există un detaliu esențial care îi diferențiază fără echivoc: amprentele digitale. Oricât de tentant ar fi scenariul din filme, realitatea biologică spune clar că gemenii identici nu au și nu pot avea aceleași amprente.

Amprentele nu sunt scrise în ADN

Amprentele nu sunt stabilite exclusiv de genetică. Ele se formează în timpul vieții intrauterine, într-o perioadă-cheie a dezvoltării fătului, când pielea de pe degete începe să creeze acele creste și șanțuri caracteristice. Deși gemenii identici împart același cod genetic, mediul din uter nu este niciodată perfect identic pentru doi fetuși.

Poziția în uter joacă un rol important. Un geamăn poate sta ușor mai presat de peretele uterin, celălalt poate avea mai mult spațiu de mișcare. Lungimea și tensiunea cordonului ombilical diferă, la fel și presiunea exercitată asupra mâinilor. În plus, mișcările involuntare ale degetelor, contactul cu lichidul amniotic și variațiile minuscule ale fluxului sanguin influențează modul în care se formează amprentele.

De ce fiecare amprentă rămâne unică

Un alt factor decisiv este ritmul de creștere al degetelor. Chiar și diferențe extrem de mici în viteza de dezvoltare pot modifica momentul în care se „fixează” modelul final al amprentei. O fracțiune de secundă în plus sau în minus poate schimba complet un detaliu microscopic, suficient pentru a crea un model unic.

Rezultatul este că amprentele gemenilor identici pot semăna ca structură generală, dar nu sunt niciodată identice. Nicio buclă, spirală sau întrerupere de linie nu se suprapune perfect. De aceea, în viața reală, nu poți da vina pe „geamănul tău identic” pentru o infracțiune. Chiar dacă ADN-ul este același, amprentele rămân o semnătură personală, imposibil de duplicat, o dovadă că unicitatea umană se naște din cele mai mici detalii.

