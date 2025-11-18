Acasă » Știri » Iulia Vântur a cântat colinde pentru Papa Leon XIV! Cum a ajuns românca noastră să aibă această onoare

 Iulia Vântur a susținut recent un recital de amploare la Vatican, în fața Papei Leon XIV și a liderilor spirituali din întreaga lume, în cadrul Auditoriumului Paul VI. Evenimentul a fost organizat pentru a celebra 60 de ani de la promulgarea „Nostra Aetate”, declarația istorică emisă în 1965 de Papa Paul al VI-lea, care a marcat un moment esențial în promovarea dialogului interreligios la nivel global.

Proiectul „We are the new world” reunește artiști de pe mai multe continente, cu scopul de a promova valori universale și de a inspira publicul prin muzică. Evenimentul de la Vatican a reprezentat atât o recunoaștere a carierei internaționale a Iuliei Vântur, cât și o oportunitate de a evidenția diversitatea culturală în contextul dialogului interreligios.

Iulia Vântur a cântat colinde pentru Papa Leon XIV!

Recitalul Iuliei Vântur a inclus două momente distincte, fiecare cu o semnificație simbolică și culturală puternică. Prima parte a fost dedicată colindelor românești, incluzând printre altele piesa „La Bethlehem colo-n jos”, care reflectă tradițiile artistice ale României și care a fost una dintre piesele definitorii în cariera artistei.

A doua parte a reprezentației a făcut parte din proiectul internațional „We are the new world”, un imn pentru pace, unitate și speranță, coordonat de producătorul muzical Poo Bear, cunoscut pentru colaborările cu artiști de renume internațional precum Justin Bieber, Usher sau Mariah Carey. Alături de Iulia Vântur, pe scenă s-au aflat și artiști precum Jizelle & Jason Boyd, Vijay, Stephen Devassy și Sanjana, într-o interpretare colectivă menită să transmită un mesaj global de solidaritate.

„Mi s-a părut cu totul ireal. Nu mi-am imaginat vreodată că vocea mea se va auzi la Vatican, că renumitul auditorium Paul VI va răsuna a cântec românesc. Nici în visele mele cele mai frumoase n-am crezut ca voi avea momentul meu artistic la Vatican şi, în plus, voi fi parte dintr-un proiect global atât de important cum este „We are the new world”, împreună cu unul dintre cei mai de succes muzicieni ai lumii, Poo Bear, cu adorabilii Jizelle si Jason Boyd, cu talentaţii Vijay Yesudas şi Stephen Devassy. Dar câteodată, iată că realitatea bate orice imaginaţie. Am învăţat că viaţa îmi oferă daruri minunate, însă trebuie să fiu mereu pregătită să le primesc”, a mărturisit Iulia Vântur.

Recitalul a avut loc în fața unei audiențe internaționale impresionante, formată din lideri spirituali, artiști și reprezentanți ai organizațiilor umanitare globale. Programul serii a inclus, pe lângă prestațiile muzicale, discursul Papei Leon XIV, care a subliniat importanța colaborării și înțelegerii între diferitele confesiuni și culturi. Auditoriul Paul VI, cu capacitatea sa impresionantă și acustica renumită, a oferit cadrul ideal pentru ca mesajul muzical și simbolic al evenimentului să fie transmis cu putere și claritate.

„Când mi s-a propus să cânt la Vatican, am crezut că visez sau că nu aud bine. Am întrebat de câteva ori, să mă asigur că nu înţeleg greşit. Când am aflat că şi Papa Leon va fi prezent în auditorium şi am înţeles amplitudinea evenimentului mi s-a părut ireal, dar în acelaşi timp foarte firesc. Din fericire, nu am avut foarte mult timp să mă gândesc la dimensiunea acestui eveniment. Probabil neaşteptat nu am avut emoţii mai deloc.

Am simţit mereu ca o binecuvântare, ca o voce care-mi spunea mereu „eşti exact unde trebuie, faci exact ce trebuie”, „a fost menit să fii aici”. E un sentiment foarte greu de descris în cuvinte, însă am simţit o pace adâncă, o mare bucurie şi o binecuvântare să fiu la Vatican, pe acea scenă. Din momentul în care am ajuns la Roma, la Vatican, am simţit că plutesc. A fost pentru prima dată când am intrat în statul Vatican, când l-am vizitat, este copleşitor. Repetiţiile au avut acel moment magic, când sala auditorium a fost inundată de emoţia colindului românesc”, a mai spus Iulia Vântur.

