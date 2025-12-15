Program TV 15 decembrie 2025. Care sunt cele mai importante meciuri ale zilei de luni

Program TV 15 decembrie 2025. Este începutul unei noi săptămâni și posturile TV se întrec pentru audiență cu cele mai bune programe pe care le au, înainte de a începe transmisiile pentru Crăciun. CANCAN.ro vă aduce o listă a celor mai importante emisiuni, filme sau meciuri care vor avea loc azi.
Program TV 15 decembrie 2025
Dacă vrei să te relaxezi după o zi de muncă, îți prezentăm cele mai interesante producții interne sau externe pe care le poți vedea pe micile ecrane. Vezi mai jos ce filme, emisiuni de tip reality show, de divertisment, seriale sau meciuri vor fi difuzate azi, pe ce post TV și la ce oră apar.
PRO TV – 15 decembrie 2025
- 07:00 – Știrile PRO TV
- 10:00 – Doctor de bine
- 10:30 – I Like IT
- 13:00 – Știrile PRO TV
- 14:00 – Lecții de viață (emisiune/serial)
- 15:00 – La Măruță
- 17:00 – Știrile PRO TV
- 18:00 – Batem palma? (show)
- 19:00 – Știrile PRO TV
- 20:00 – Las Fierbinți (serial)
- 22:00 – Greu de ucis 2 (film acțiune)
Antena 1 – 15 decembrie 2025
- 09:00 – Neatza de weekend
- 13:00 – Observator
- 14:30 – The Ticket – finala
- 19:00 – Observator – Sport/Meteo
- 20:00 – Chefi la cuțite
- 22:15 – Homefront: Orașul fără legi (film)
- 00:00 – Chefi la cuțite (relatărie)
KANAL D – 15 decembrie 2025
- 07:00 – Știrile Kanal D
- 07:30 – Sport, dietă și o vedetă
- 08:00 – Fata de la fereastră (serial)
- 10:30 – Apel la consilier
- 11:00 – ROventura
- 12:00 – Știrile Kanal D
- 13:00 – În căutarea adevărului
- 14:45 – Asta-i România!
- 16:00 – Casa iubirii
- 18:00 – Știrile Kanal D
- 19:00 – Casa iubirii
- 21:00 – Hai că poți! (show)
Prima TV – Program 15 decembrie 2025
- 19:15 – 50/50 (emisiune-concurs)
- 20:00 – Jiu Jitsu (film de acțiune, SUA, 2020) – un film cu lupte și acțiune intensă.
- 22:00 – Focus 22 (rubrici informative)
- 23:00 – 50/50 (relatărie / episoade repetate)
- 23:30 – Exclusiv VIP (relatărie)
Digi Sport 1 – 15 decembrie 2025
- 13:30 – Live Serie A: Milan – Sassuolo
- 15:30 – Live Superliga: Petrolul – Universitatea Cluj
- 17:30 – Live Superliga: Dinamo – Metaloglobus
- 20:30 – Live Superliga: Hermannstadt – Universitatea Craiova
SuperLiga României – Etapa 20
- 17:30 – Farul Constanța vs UTA Arad – meci de campionat din Liga 1
- 20:30 – Unirea Slobozia vs FCSB – partidă importantă pentru clasament
