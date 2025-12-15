Program TV 15 decembrie 2025. Care sunt cele mai importante meciuri ale zilei de luni

Program TV 15 decembrie 2025. Este începutul unei noi săptămâni și posturile TV se întrec pentru audiență cu cele mai bune programe pe care le au, înainte de a începe transmisiile pentru Crăciun. CANCAN.ro vă aduce o listă a celor mai importante emisiuni, filme sau meciuri care vor avea loc azi.

Program TV 15 decembrie 2025

Dacă vrei să te relaxezi după o zi de muncă, îți prezentăm cele mai interesante producții interne sau externe pe care le poți vedea pe micile ecrane. Vezi mai jos ce filme, emisiuni de tip reality show, de divertisment, seriale sau meciuri vor fi difuzate azi, pe ce post TV și la ce oră apar.

PRO TV – 15 decembrie 2025

07:00 – Știrile PRO TV

10:00 – Doctor de bine

10:30 – I Like IT

13:00 – Știrile PRO TV

14:00 – Lecții de viață (emisiune/serial)

15:00 – La Măruță

17:00 – Știrile PRO TV

18:00 – Batem palma? (show)

19:00 – Știrile PRO TV

20:00 – Las Fierbinți (serial)

22:00 – Greu de ucis 2 (film acțiune)

Antena 1 – 15 decembrie 2025

09:00 – Neatza de weekend

13:00 – Observator

14:30 – The Ticket – finala

19:00 – Observator – Sport/Meteo

20:00 – Chefi la cuțite

22:15 – Homefront: Orașul fără legi (film)

00:00 – Chefi la cuțite (relatărie)

KANAL D – 15 decembrie 2025

07:00 – Știrile Kanal D

07:30 – Sport, dietă și o vedetă

08:00 – Fata de la fereastră (serial)

10:30 – Apel la consilier

11:00 – ROventura

12:00 – Știrile Kanal D

13:00 – În căutarea adevărului

14:45 – Asta-i România!

16:00 – Casa iubirii

18:00 – Știrile Kanal D

19:00 – Casa iubirii

21:00 – Hai că poți! (show)

Prima TV – Program 15 decembrie 2025

19:15 – 50/50 (emisiune-concurs)

20:00 – Jiu Jitsu (film de acțiune, SUA, 2020) – un film cu lupte și acțiune intensă.

22:00 – Focus 22 (rubrici informative)

23:00 – 50/50 (relatărie / episoade repetate)

23:30 – Exclusiv VIP (relatărie)

Digi Sport 1 – 15 decembrie 2025

13:30 – Live Serie A: Milan – Sassuolo

15:30 – Live Superliga: Petrolul – Universitatea Cluj

17:30 – Live Superliga: Dinamo – Metaloglobus

20:30 – Live Superliga: Hermannstadt – Universitatea Craiova

SuperLiga României – Etapa 20

17:30 – Farul Constanța vs UTA Arad – meci de campionat din Liga 1

20:30 – Unirea Slobozia vs FCSB – partidă importantă pentru clasament

CITEȘTE ȘI:

Serialul de pe Netflix care s-a catapultat direct în topul lunii decembrie 2025! De ce oamenii sunt deja ahtiați după el

Ce filme apar în ianuarie 2026 la Hollywood: Return to Silent Hill, Melania, Shelter sau Leave te vor fascina!