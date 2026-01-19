Cât plătește Gigi Becali impozit, de fapt. Suma uriașă pe care o dă la stat: ”În fiecare lună!”

Chiar și Gigi Becali resimte impozitele mărite! Latifundiarul din Pipera, unul dintre cei mai bogați români, a vorbit despre cât plătește statului lunar și cât sunt taxele pe salariile fotbaliștilor din echipa lui.

Este binecunoscut faptul că Gigi Becali le oferă salarii mari jucătorilor lui de la FCSB. Odată cu zerourile din contract cresc însă și impozitele plătite statului.

Cât plătește Gigi Becali lunar către stat

Cu toate că încasează sume spectaculoase din transferuri de jucători și performanțele echipei sale, latifundiarul pierde bani frumoși după își plătește toate dările.

Gigi Becali a mărturisit că a încasat aproximativ 20 de milioane de euro în ultimul an doar pentru fotbaliști, dar a rămas cu mult mai puțin în buzunar. Mai exact, după ce a încasat bani pe transferurile lui Florinel Coman și Adrian Șut, echipa ar mai avea acum doar șase milioane de eurol.

”În ultimul an, cu banii lui Coman și pe Șut, cred că vreo 17-20 de milioane am încasat. Și mai am patru milioane în cont și am scos vreo două. Adică șase. Înseamnă că vreo 13-14 milioane s-au evaporat. (…)

De asemenea, Becali plătește 100.000 de euro impozite lunar.

„La statul român eu, Becali, în fiecare lună, 100.000 de euro impozite. Nu mai spun taxe, TVA și alea, că alea se compensează. Dar eu, în fiecare lună, pac suta de mii la statul român!”, a mai spus Gigi Becali.

Nici măcar atunci când vrea să facă un bine nu scapă de dările către stat. În urmă cu doi ani, atunci când a vrut să ajute oamenii din comuna Pechea după inundațiile devastatoare, Gigi Becalii a plătit 100.000 de euro TVA la stat.

”Eu, ca să dau la Pechea 500.000 de euro case la oameni ca să le fac, i-am plătit statului român 100.000 de euro cadou. Că trebuia să dau să plătesc cu TVA materialele. Și eu, Becali, eu din contul meu particular, am cumpărat materiale de 500 de mii și am dat și statului român 100.000 cadou. Băi, vreau să fac bine la oameni. Uite, îți dau și ție 100 de mii cadou, măi, statule român. Am dat 100.000 la statul român ca să-mi permită, că materialele erau cu TVA. Nu puteam să le iau fără TVA. Ca să dau cadou 500.000 la oameni inundați, am dat 100.000 la statul român. La sport, situația e clară. În fiecare lună, suta de mii la statul român”, a spus Gigi Becali.

CITEȘTE ȘI:

Gigi Becali, ținta hoților la începutul anului! Trei bărbați au fost prinși în flagrant. Detalii de ultimă oră

Peste cine a dat Gigi Becali în trafic. Abia l-a recunoscut, dar apoi i-a strigat direct: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”