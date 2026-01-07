Acasă » Știri » Gigi Becali, ținta hoților la începutul anului! Trei bărbați au fost prinși în flagrant. Detalii de ultimă oră

De: David Ioan 07/01/2026 | 20:30
Trei indivizi au încercat să pătrundă în incinta Mănăstirii Pantocrator din localitatea Drăgănești Vlașca, însă tentativa lor a fost dejucată de măicuțele care asigurau paza lăcașului de cult.

Cei trei au fugit imediat cu un autoturism, însă au fost depistați ulterior de polițiști și conduși la audieri. După ce au fost reținuți pentru 24 de ore, aceștia au fost puși în libertate.

Incidentul s-a produs în noaptea de duminică spre luni, când cei trei bărbați, echipați cu cagule și înarmați cu răngi, au încercat să forțeze accesul în mănăstire.

Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi urmărit să sustragă bunuri și bani, însă planul lor a eșuat în momentul în care au fost surprinși de măicuțele aflate în curtea așezământului religios. Acestea au alertat imediat autoritățile printr-un apel la 112.

După ce au fost descoperiți, suspecții au încercat să scape cu mașina, însă polițiștii au reușit să îi oprească la scurt timp în trafic. Cei trei au fost identificați și conduși la sediul poliției pentru audieri.

Ulterior, în baza probelor administrate, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. După expirarea acesteia, bărbații au fost eliberați. Suspecții au vârste cuprinse între 42 și 59 de ani și au domiciliul în municipiul București.

Reprezentanții IPJ Teleorman au transmis detalii suplimentare despre desfășurarea evenimentelor:

„Din actele de urmărire penală a rezultat că, în noaptea de 4/5 ianuarie a.c., în jurul orelor 02:30, persoane necunoscute ar fi pătruns fără drept în curtea unui lăcaș de cult din comuna Drăgănești-Vlașca, unde ar fi încercat să sustragă bunuri și bani. Ulterior, fiind surprinse de reprezentanții mănăstirii, acestea au părăsit locul cu un autoturism.”

Potrivit aceleiași surse, polițiștii au reușit să identifice rapid vehiculul folosit la fugă:

„În continuarea cercetărilor, polițiștii au identificat în trafic autoturismul respectiv, fiind depistate persoanele bănuite de comiterea faptei, iar în urma administrării probatoriului s-a dispus măsura preventivă a reținerii față de cei trei bărbați.”

Ancheta este în desfășurare, sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tentativa de furt.

„Cercetările sunt continuate, sub supravegherea procurorului, în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt și de drept ale cauzei. Măsurile dispuse și acuzațiile formulate reprezintă etape procesuale în cursul urmăririi penale, persoanele cercetate beneficiind de prezumția de nevinovăție”, a precizat IPJ Teleorman.

×