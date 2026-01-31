Acasă » Știri » Raluca, în vârstă de 18 ani, a fost găsită moartă într-un apartament din Tulcea. Suferea de depresie şi anxietate

Raluca, în vârstă de 18 ani, a fost găsită moartă într-un apartament din Tulcea. Suferea de depresie şi anxietate

De: Irina Vlad 31/01/2026 | 15:38
Raluca este eleva de clasa a XII-a din Tulcea care a fost găsită fără viață într-un apartament închiriat. Tânăra de 18 ani suferea de depresie și anxietate și și-ar fi pus capă zilelor din cauza unei decepții îndragoste. 

Este tragedie fără margini într-o familie din Tulcea. Vineri, 30 ianuarie, Raluca, o elevă de 18 ani, singurul copil al familiei, a fost găsită fără viață într-un apartament închiriat din oraș. Fata era elevă în clasa a XII-a la liceul „Spiru Haret” din Tulcea. Apropiații și anchetatorii iau în calcul ipoteza unei sinucideri.

Potrivit apropiaților, Raluca se confrunta de ceva vreme cu depresia și anxietatea, tulburări care s-au agravat în urma unei decepții în dragoste. Cu doar câteva zile inainte de nenorocire, tânăra ar fi postat pe social media mai multe mesaje care ar fi putut să le dea de bănuit apropiaților că urmează să se întâmple ceva rău, însă nimeni nu s-a gândit la un gest extrem de partea ei.

Raluca a fost descrisă de cei dragi ca fiind o persoană sensibilă și extrem de iubită de familie. Încă în stare de șoc, mama fetei nu își poate explica nici acum ce s-a întâmplat și cum a fost posibilă o asemenea nenorocire.

Părintele a publicat o serie de fotografii pe pagina de Facebook în care îşi plânge durerea: „De ce, sufletul și viața noastră ne-ai lăsat într-un întuneric pe viață?! De ce ai plecat, suflețelul nostru de lângă noi?”. Potrivit presei locale, nu este prima dată când Raluca ar fi încercat să își pună capăt zilelor. Din păcare, de data aceasta cel mai negru scenariu s-a adeverit.

„La data de 30 ianuarie 2026, la ora 16:15, prin apel la Serviciul Unic de Urgență 112, Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea a fost sesizat cu privire la descoperirea unei persoane de sex feminin decedată, care nu ar prezenta semne vitale, la o adresă din localitatea Tulcea.

Un echipaj de poliție din cadrul Poliției Municipiului Tulcea, împreună cu un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Tulcea, s-au deplasat de urgență la fața locului unde au constatat că cele sesizate se confirmă. Persoana decedată a fost identificată ca fiind o tânără, de 18 ani, domiciliată în localitatea Babadag, județul Tulcea.

Cazul a fost preluat de organele de cercetare penală competente ale poliției sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria competentă, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor și cauzelor decesului”, a transmis IPJ Tulcea.

