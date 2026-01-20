Acasă » Știri » Cum arată casa lui Gino Iorgulescu. Vila de lux în care a copilărit Mario Iorgulescu are 6 băi, 6 dormitoare și e plină de obiecte de artă

Cum arată casa lui Gino Iorgulescu. Vila de lux în care a copilărit Mario Iorgulescu are 6 băi, 6 dormitoare și e plină de obiecte de artă

De: roxana tudorescu 20/01/2026 | 06:40
Cum arăta casa lui Mario Iorgulescu

Silviu Andrei, bun prieten și fost coleg cu Dan Capatos, a vorbit în Dan Capatos Show despre perioada în care l-a vizitat pe Mario Iorgulescu și a avut ocazia să îi vadă casa. Cum arăta locuința de lux din Primăverii? Toate detaliile în articol.  

În ediția Dan Capatos Show de astăzi, 19 ianuarie 2026, DJ-ul Silviu Andrei a vorbit despre casa lui Gino Iorgulescu și au fost prezentate imagini cu locuința de lux.  

Cum arată casa lui Gino Iorgulescu

Silviu Andrei a povestit despre cât de frumoasă era locuința, dar și cât de imensă. În ceea ce privește casa din Snagov, Silviu a spus că avea un foișor în care se strângeau mai mulți.

Una dintre case avea șase băi, șase dormitoare și este acum la vânzare din cauza problemelor cu care se confruntă familia Iorgulescu.

Dan Capatos: Vă arătam și locuința lui Mario în care a trăit. Casa este una dintre cele mai importante proprietăți din România. Haideți să ne uităm un pic. Este casa din Primăverii, noi aveam o idee despre această casă cu totul altfel conturată. Există și astfel de case. Este una dintre cele mai frumoase case din București. Am ajuns în ea când Mario era cuminte, eu l-am cunoscut în ambele moduri. 

Silviu Andrei: A fost un cadru restrâns, de asta nu am mers la restaurant. Am lăsat mașina acolo și am plecat târziu. În livingul mare am stat, știu că Gino a apărut de la un balcon. Mario era o gazdă deosebită. Are niște servitori care se ocupă și căutau un om să ne mai dea niște mezeluri și râdeam că nu mai găsea pe nimeni în casa aia mare. E o casă cât un stadion. Am fost și în cea de la Snagov. Casa de acolo e altfel, curtea foarte mare, era un foișor în care ne strângeam, pe malul lacului. Casa de la Snagov, nu știu, nu am intrat, nu rețin. Ca orice om care a locuit la bloc, casa e superbă. 

Dan Capatos: Șase băi, șase dormitoare, util 2000 de metri pătrați. E o superbitate de casă, care, din cauza problemelor, e scoasă la vânzare. L-a costat procesul pe Gino. Casa din Snagov e pierdută, nu cred că Gino voia să fie atât de speculat. Zece milioane de euro, dar ar accepta și opt milioane. 

Silviu Andrei: Casa e un obiect de artă, are niște obiecte superbe acolo. E foarte trist că Gino trece prin cumpăna asta din viața lui și a copilului, când cel mai drag om i-a făcut asta. E groaznic. 

