Acasă » Știri » Jador vinde apartamente la mare: „Imaginați-vă cum vă începeți fiecare dimineață privind întreaga mare”

Jador vinde apartamente la mare: „Imaginați-vă cum vă începeți fiecare dimineață privind întreaga mare”

De: Irina Vlad 21/01/2026 | 09:23
Jador vinde apartamente la mare: „Imaginați-vă cum vă începeți fiecare dimineață privind întreaga mare”
Jador și-a scos la vânzare cele 6 apartamente de la malul mării/ sursă foto: TikTok
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
21 poze
Vezi galeria foto

Jador s-a apucat să vândă apartamente la malul mării. Pentru a se alege cu ceva bani în plus de pe urma lor, manelistul și-a cumpărat mai multe locuințe, iar acum le-a scos la vânzare. Mai ceva ca un agent imobiliar cu experiență, Jador a făcut turul uneia dintre ele, dar și a întregului complex rezidențial, apoi a dezvăluit suma de bani pe care o cere. 

Jador s-a apucat de afaceri în imobiliare. În urmă cu doi ani, a cumpărat 6 apartamente în Constanța, două locuri de parcare, iar acum le scoate la vânzare. Utilizatorii TikTok au rămas înmărmuriți când au văzut prețul pe care îl cere pentru o locuință.

sursă foto: social media

Cât costă apartamentele pe care Jador le vinde

Într-o postare pe o rețea de socializare, manelistul s-a apucat să facă turul unuia dintre cele 6 apartamente. Este situat la etajul 8, complet mobilat și aranjat, niciodată locuit, cu vedere la mare, locuința a fost scoasă la vânzare pentru suma de 79.000 de euro. La un scurt calcul, Jador cere aproximativ 2.200 de euro/mp.

„Salutare, oameni buni, fratele vostru are 6 apartamente la mare. Le am de vreo 2 ani, nu le-am dat niciodată la închiriat. Le-am făcut la calitate superioară, frumos. Uitați, am 6 apartamente, 2 locuri de parcare, le-am făcut, le-am mobilat.

Avem așa, aici fața, frumos, saltea de calitate, vă dau cu tot cu cearșaf. Aici poate să mai doarmă un bebeluș, în cazul în care aveți. Aici puteți să vă faceți o cafeluță și avem o priveliște așa… se vede marea frumos. Le vând, cine este interesat”, a spus Jador în clipul de prezentare.

Piscina exterioară din complexul rezidențial unde Jador a cumpărat cele 6 apartamente/ sursă foto: TikTok

De asemenea, manelistul a prezentat o parte din dotările din complexul rezidențial (nefinalizat încă): receptie de lux, piscină suspendată, terasă și restaurant.

„Aici aveți jos o piscină, în formă rotundă, este o piscină suspendată, nu este pe pământ, este în aer, stă suspendată pe niște piloni. Aici aveți două locuri de parcare. Și aici este restaurantul care se va deschide în vară, cu terasă. Sunați-mă! 79.000 de euro un apartament de ăsta! Vă aștept!”, a mai adăugat artistul.

Jador a fost oprit de polițiști în trafic și testat pentru substanțe interzise. Rezultatul: ”Vă spune fratele vostru”

Jador a răbufnit după ce Oana Ciocan a fost criticată: „Pentru toate fetele care vorbesc urât.” De ce a slăbit atât de mult?

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9500 de euro. Terenul are 670 de metri pătrați
Știri
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9500 de euro. Terenul are 670…
Cum a reacționat Ilie Năstase, după ce fiica lui a ajuns să cerșească pe străzi? Nu mai vrea să audă de ea
Știri
Cum a reacționat Ilie Năstase, după ce fiica lui a ajuns să cerșească pe străzi? Nu mai vrea…
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Mediafax
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Ninge 10 zile fără oprire în aceste orașe din România. Meteorologii Accuweather anunță pe ce dată începe
Gandul.ro
Ninge 10 zile fără oprire în aceste orașe din România. Meteorologii Accuweather anunță...
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Soția de fotbalist care a furat toate privirile la nunta lui Radu Drăgușin. Petrecere cu ștaif la Athenee Palace
Adevarul
Soția de fotbalist care a furat toate privirile la nunta lui Radu Drăgușin....
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
Digi24
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a...
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte
Mediafax
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun...
Parteneri
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta...
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport.ro
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model:...
Caz șocant la un spital din România! A murit după tura de noapte!
Ciao.ro
Caz șocant la un spital din România! A murit după tura de noapte!
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Click.ro
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Mai mulți democrați cer demiterea lui Trump menționând o prevedere a Constituției care nu a mai fost invocată până acum
Digi24
Mai mulți democrați cer demiterea lui Trump menționând o prevedere a Constituției care nu a...
Cât trebuie să lași motorul să se încălzească iarna?
Promotor.ro
Cât trebuie să lași motorul să se încălzească iarna?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Arma „imposibil de oprit” a eșuat? Ucraina confirmă un atac hipersonic ratat al Rusiei
go4it.ro
Arma „imposibil de oprit” a eșuat? Ucraina confirmă un atac hipersonic ratat al Rusiei
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Descopera.ro
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Ninge 10 zile fără oprire în aceste orașe din România. Meteorologii Accuweather anunță pe ce dată începe
Gandul.ro
Ninge 10 zile fără oprire în aceste orașe din România. Meteorologii Accuweather anunță pe ce...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9500 de euro. Terenul ...
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9500 de euro. Terenul are 670 de metri pătrați
Cum a reacționat Ilie Năstase, după ce fiica lui a ajuns să cerșească pe străzi? Nu mai vrea să ...
Cum a reacționat Ilie Năstase, după ce fiica lui a ajuns să cerșească pe străzi? Nu mai vrea să audă de ea
Tortul bizar pe care l-a avut Radu Drăgușin la nuntă. Imagini de la dansul mirilor
Tortul bizar pe care l-a avut Radu Drăgușin la nuntă. Imagini de la dansul mirilor
Ce mașină conduce ”regele fitnessului”, Nicolae Lupșor? Se laudă cu un garaj mega luxos
Ce mașină conduce ”regele fitnessului”, Nicolae Lupșor? Se laudă cu un garaj mega luxos
El este Andrei, tânărul din Constanța care și-a ucis mama! Care este motivul pentru care a recurs ...
El este Andrei, tânărul din Constanța care și-a ucis mama! Care este motivul pentru care a recurs la gestul extrem
Ce salariu are un medic pe ambulanță în România, în 2026. Cât câștigă lunar
Ce salariu are un medic pe ambulanță în România, în 2026. Cât câștigă lunar
Vezi toate știrile
×