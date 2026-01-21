Jador vinde apartamente la mare: „Imaginați-vă cum vă începeți fiecare dimineață privind întreaga mare”

Jador s-a apucat să vândă apartamente la malul mării. Pentru a se alege cu ceva bani în plus de pe urma lor, manelistul și-a cumpărat mai multe locuințe, iar acum le-a scos la vânzare. Mai ceva ca un agent imobiliar cu experiență, Jador a făcut turul uneia dintre ele, dar și a întregului complex rezidențial, apoi a dezvăluit suma de bani pe care o cere.

Jador s-a apucat de afaceri în imobiliare. În urmă cu doi ani, a cumpărat 6 apartamente în Constanța, două locuri de parcare, iar acum le scoate la vânzare. Utilizatorii TikTok au rămas înmărmuriți când au văzut prețul pe care îl cere pentru o locuință.

Cât costă apartamentele pe care Jador le vinde

Într-o postare pe o rețea de socializare, manelistul s-a apucat să facă turul unuia dintre cele 6 apartamente. Este situat la etajul 8, complet mobilat și aranjat, niciodată locuit, cu vedere la mare, locuința a fost scoasă la vânzare pentru suma de 79.000 de euro. La un scurt calcul, Jador cere aproximativ 2.200 de euro/mp.

„Salutare, oameni buni, fratele vostru are 6 apartamente la mare. Le am de vreo 2 ani, nu le-am dat niciodată la închiriat. Le-am făcut la calitate superioară, frumos. Uitați, am 6 apartamente, 2 locuri de parcare, le-am făcut, le-am mobilat. Avem așa, aici fața, frumos, saltea de calitate, vă dau cu tot cu cearșaf. Aici poate să mai doarmă un bebeluș, în cazul în care aveți. Aici puteți să vă faceți o cafeluță și avem o priveliște așa… se vede marea frumos. Le vând, cine este interesat”, a spus Jador în clipul de prezentare.

De asemenea, manelistul a prezentat o parte din dotările din complexul rezidențial (nefinalizat încă): receptie de lux, piscină suspendată, terasă și restaurant.

„Aici aveți jos o piscină, în formă rotundă, este o piscină suspendată, nu este pe pământ, este în aer, stă suspendată pe niște piloni. Aici aveți două locuri de parcare. Și aici este restaurantul care se va deschide în vară, cu terasă. Sunați-mă! 79.000 de euro un apartament de ăsta! Vă aștept!”, a mai adăugat artistul.

Jador a fost oprit de polițiști în trafic și testat pentru substanțe interzise. Rezultatul: ”Vă spune fratele vostru”

Jador a răbufnit după ce Oana Ciocan a fost criticată: „Pentru toate fetele care vorbesc urât.” De ce a slăbit atât de mult?