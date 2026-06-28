Renumitul neurochirurg Vlad Ciurea a vorbit, în cadrul evenimentul Brain Event, despre creierul copiilor și cum se dezvoltă sănătos. Specialistul susține că primii ani de viață sunt cruciali și joaca reprezintă un element-cheie în dezvoltarea corectă a creierului la cei mici.

Cum se dezvoltă corect creierul unui copil

În cadrul evenimentului menționat, prof. Vlad Ciurea a vorbit despre importanța dezvoltării sănătoase a creierului celor mici. Una dintre marile greșeli pe care părinții par să le facă este ignorarea orelor de joacă, activitate care este extrem de importantă pentru creierul copiilor.

Specialistul susține că este important ca, în primii ani de viață, micuții să aibă libertatea de a se juca în voie, de a explora mediul și de a socializa cu alți copii și oameni. Potrivit CSID.ro, în primii ani de viață se formează milioane de conexiuni neuronale care vor influența direct modul de învățare, comunicare și interacționare.

Ce greșeală fac părinții cu copiii lor

Potrivit sursei citate, unii părinți consideră că este bine ca cei mici să aibă multe activități de la vârste fragede. Unii îi înscriu la cursuri de limbi străine, programe și activități educative, care vor umple timpul liber al copiilor.

Prof. Vlad Ciurea susține că vârsta de 3 ani este cea mai valoroasă din viața unui copil. Este o etapă în care creierul are nevoie să fie stimulat natural. Acest lucru se poate întâmpla prin experiențe care îi permit să descopere lumea în ritmul propriu, fără să simtă presiune din exterior.

„Copilul la 3 ani este cea mai mare bijuterie pe care ne-a dat-o Dumnezeu”, susține Vlad Ciurea, care a vorbit aici și despre „burn-out”.

Joaca este importantă pentru copii

Dacă pentru adulți joaca este catalogată drept distracție, pentru copii este un instrument prin care învață totul despre lumea în care au venit. Îți dezvoltă imaginația și formează abilități sociale de care vor avea nevoie mai târziu în viață, când vor deveni la rândul lor adulți.

Prin joacă învață să comunice cu diverse tipologii umane, învață reguli, descoperă emoții și – probabil cel mai important aspect – află cum să colaboreze cu ceilalți indivizi din societate. Din acest motiv neurologul susține că joaca este extrem de importantă pentru un copil.

„Medicamentul de sănătate al copilului se numește joacă”, susține prof. Vlad Ciurea, timp pe care îl consideră o investiție esențială în dezvoltarea corectă a creierului.

Sfatul medicului Vlad Ciurea pentru părinți

Spre finalul prelegerii sale, specialistul le-a spus părinților ce sfat are pentru ei. Medicul susține că un copil nu trebuie să facă mai multe activități grele simultan și nu trebuie contrazis.

„Nu trebuie contrazis. Nu-i dați cinci limbi străine deodată. Lăsați-l să se joace”, a conchis Vlad Ciurea.