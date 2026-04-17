Ce probleme are Andra Măruță de la o vreme: „Mă încurcă.” Și fanii au observat acest detaliu

Andra are una dintre cele mai bune voci din țara noastră. Ea urmează să cânte pentru fanii ei la Sala Palatului, moment pentru care s-a pregătit luni întregi. Jurata de la Românii au Talent trece, însă, prin momente delicate. Aceasta și-a pus aparat dentar care îi aduce mici probleme la cântări. Publicul ei a observat imediat acest detaliu.

Ce probleme are Andra Măruță

Celebra cântăreață are la activ mii de concerte, iar acum urmează show-ul „Tradițional 3: Moștenirea”. Deși radiază de fericire, Andra Măruță a mărturisit că se confruntă cu mici probleme. Ea și-a pus aparat dentar, iar asta o împiedică să fluiere, o activitate pe care vedeta o iubește și o folosește în timpul concertelor.

„Eu cred că mi-am spus cam toate talentele pe care le am. Știu bancuri, dar nu sunt de zis. Le țin minte doar pe alea care nu sunt de zis. Știu să fluier foarte bine! Adică, eu când aud o melodie, o fluier prima dată. Acum, de când am aparatul dentar, nu pot să zic că mai fluier atât de bine. Mă încurcă puțin. Și la cântat mă încurcă, dar foarte puțin. Dacă am fraze mai lungi, trebuie să îmi așez cumva buzele. Eu îl am deja de… cred că sus l-am pus chiar înainte să înceapă preselecțiile pentru «Românii au talent», iar jos l-am pus de un an. Am deja niște concerte la activ cu el”, a recunoscut Andra, potrivit Libertatea.

De asemenea, ea a povestit și despre noul sezon al emisiunii Românii au Talent de la PRO TV. În plus, jurata și-a amintit și cum a fost îmbrăcată la prima preselecție a primului sezon.

„La 16 ani, deja mă lansasem de doi ani, că la 14 ani m-am lansat cu piesa «În noapte mă trezesc». Iar în urmă cu 16 ani, la primul sezon, eram însărcinată cu David. El a făcut 15 ani în martie. Țin minte, la primul sezon am avut prima preselecție la Timișoara, eram îmbrăcată într-o rochie verde. Și țin minte că le-am spus colegilor că sunt însărcinată și au avut atâta grijă de mine… Să nu cad pe scări, să nu așa… A fost extraordinar! Deci a fost, de la primul sezon, o legătură… M-am simțit ca acasă! Pentru că așa m-a făcut echipa să mă simt. Și uite că de atâția ani avem…”, a mai adăugat vedeta.

