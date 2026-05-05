Perioadă de cotitură pentru trei zodii. Prin ce schimbări vor trece acești nativi în următoarele trei săptămâni

În următoarele trei săptămâni, contextul astral devine favorabil pentru anumite zodii. Influențele cosmice pot aduce soluții neașteptate unor probleme care păreau fără rezolvare. Pentru unii nativi, perioada se anunță ca un moment de respiro, în care dificultățile se estompează treptat, iar lucrurile încep să evolueze firesc, fără eforturi majore.

Specialiștii în astrologie vorbesc despre o formă de „sprijin invizibil”, o combinație între instinct, oportunități favorabile și întâlniri providențiale, care poate schimba direcția unor situații complicate.

Taur

Pentru nativii din zodia Taur, ultima perioadă a fost marcată de tensiuni, mai ales în plan financiar și sentimental. Chiar și așa, următoarele 21 de zile vin cu o schimbare clară de ritm. Problemele care păreau că nu au nicio rezolvare, încep acum să fie mai ușor de gestionat, iar soluțiile vor apărea în mod neașteptat.

O persoană apropiată ar putea veni cu un ajutor în context profesional. Deciziile amânate se clarifică, iar stabilitatea revine treptat în viața acestor nativi. Taurii vor lua decizii curajoase și inspirate pentru că vor deborda de încredere în propriile forțe.

Scorpion

Scorpionii trec printr-o perioadă încărcată emoțional. Totuși, nativii au un potențial uriaș de vindecare. Problemele care le-au dat bătăi de cap în ultimul timp, fie că vorbim despre relații, bani sau decizii dificile, încep să se dizolve.

Parcă totul conspiră în favoarea lor, oferindu-le exact contexte potrivite pentru a încheia capitole dificile și a face pași înainte. Pot apărea conversații lămuritoare sau oportunități care îi ajută să-și recapete controlul asupra propriei vieți.

În același timp, intuiția devine mai puternică decât de obicei, iar alegerile făcute în această perioadă pot aduce rezultate favorabile pe termen lung.

Pești

Cei născuți în zodia Pești se numără printre cei mai favorizați în această perioadă. Nativii se bucură de energie pozitivă. Situațiile dificile încep să dispară de la sine, iar oamenii potriviți apar exact la momentul potrivit.

Există probabilitatea ca acești nativi să primească vești bune legate de familie, carieră sau bani. Totodată, pot apărea oportunități care le schimbă complet traiectoria viitorului. Peștii vor fi ghidați spre alegeri corecte, iar starea de claritate le oferă un avantaj major.

